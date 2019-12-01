pedro amadeus fiorello amadeus savino
pieraccioni amadeus linus fiorello amadeus fiorello amadeus savino
VIDEO-ARCHEO! -LE SBROCCATE DI "AMADEUS" - “PER ME E’ LA CIPOLLA”, QUANDO ALL’EREDITA’ IL CONDUTTORE CACCIO’ IL CONCORRENTE PEDRO – “ERA ASSOLUTAMENTE TUTTO VERO, NEANCHE CI CONOSCEVAMO” - LA VERSIONE DI PEDRO: "MI ACCORSI CHE VOLEVANO FAR VINCERE UNA SIGNORA E ALLORA IO..." – VIDEO-
pedro amadeus fiorello amadeus savino
pieraccioni amadeus linus fiorello amadeus fiorello amadeus savino
PRIMA DELLA SCALA - ALLE 18 SI APRIRA’ IL SIPARIO SULLA TOSCA DI PUCCINI. ATTESA PER L’ARRIVO DI MATTARELLA (CI SARA’ ANCHE PATTI SMITH) - TEATRO BLINDATO DA 600 UOMINI - PREVISTI IN PIAZZA I PRESIDI DI PROTESTA DEGLI ANTAGONISTI E DEI LAVORATORI DI AUCHAN - IL MAESTRO CHAILLY RIPROPORRÀ LA PRIMA VERSIONE, QUELLA ANDATA IN SCENA IL 14 GENNAIO 1900 AL TEATRO COSTANZI DI ROMA E MAI PIÙ ASCOLTATA – VIDEO
BOOM! "OGGI AMO BERLUSCONI, DOMANI POTREI AMARE UNA DONNA", FRANCESCA PASCALE NO LIMITS: "IO STO CON LE SARDINE, POTREI SCENDERE IN PIAZZA CON LORO. RITROVO ELEMENTI DELLA RIVOLUZIONE LIBERALE DI FORZA ITALIA. MI AUGURO NON FACCIANO COME I GRILLINI” - NON PIANIFICO LA MIA VITA SECONDO UNO SCHEMA PRECOSTITUITO. L’UNICO CONFINE CHE VEDO NON È TRA ETERO E GAY MA TRA LIBERTÀ E REPRESSIONE, TRA DIGNITÀ E PREGIUDIZIO, TRA CULTURA E IGNORANZA"- E POI PARLA DEL SUO SILVIO
ALITALIA, ALLACCIATEVI LE CINTURE DI SICUREZZA: ARRIVA IL COMMISSARIO UNICO, GIUSEPPE LEOGRANDE (AVVOCATO SPECIALIZZATO IN DIRITTO FALLIMENTARE) – IL MINISTRO PATUANELLI: "LO STATO DOVRA’ AGIRE PER IL RILANCIO" - NUOVA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA PER 1180 DIPENDENTI CON UNA NUOVA SCADENZA FISSATA AL 23 MARZO 2020. I SINDACATI ANNNUNCIANO UNO SCIOPERO PER IL 13 DICEMBRE - LE MOSSE DEL GRUPPO BENETTON
ROMAGNOLI CRASH! IL CAPITANO DEL MILAN TAMPONA UN’AUTO SULLA PONTINA: DUE FERITI LIEVI – IL DIFENSORE, FORSE A CAUSA DELL’ALTA VELOCITA’, AVREBBE PERSO IL CONTROLLO DELL’AUTO E TAMPONATO LA FIAT DOBLÒ CON DUE OPERAI A BORDO – “L’URTO E’ STATO VIOLENTO, LA MACCHINA E’ ANDATA DISTRUTTA”, HA DETTO UNO DEI DUE FERITI – “E’ STATA UNA DISTRAZIONE”, HA COMMENTATO ROMAGNOLI
CAFONALINO – SCARAFFIA PORTA LA VILLE LUMIERE A ROMA CON IL SUO NUOVO LIBRO “L’ALTRA METÀ DI PARIGI” – LA PRESENTAZIONE DI AUGIAS E DARIA GALATERIA CON “L’ORIGINE DEL MONDO” RIVISITATA COME SFONDO - ELIANA MIGLIO LEGGE ALCUNI PASSAGGI, E ARRIVANO GALLI DELLA LOGGIA, JAS GAWRONSKI, ISABELLA GHERARDI, CAMILLA ALIBRANDI, PASQUALE CHESSA …
BEVI E GODI CON CRISTIANA LAURO - GIANFRANCO VISSANI SARA PAZZARIELLO QUANTO VI PARE, MA QUANDO SI METTE AI FORNELLI RESTA QUEL GRANDE CHEF CHE È SEMPRE STATO. ALLA FACCIA DEI FRANCESI CHE TRATTANO UNO DEI MONUMENTI DELLA TAVOLA ITALIANA (CASA VISSANI A BASCHI, TERNI) COME SE FOSSE UN BISTROT - AL GALA DINNER PER LA NUOVA GUIDA BIBENDA DELLA FONDAZIONE ITALIANA SOMMELIER DI FRANCO RICCI, VISSANI HA TIRATO FUORI SENSIBILITA E CORAGGIO, E UN RISOTTO IMPECCABILE PER OLTRE MILLE PERSONE