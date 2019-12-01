VIDEO-ARCHEO! -LE SBROCCATE DI "AMADEUS" - “PER ME E’ LA CIPOLLA”, QUANDO ALL’EREDITA’ IL CONDUTTORE CACCIO’ IL CONCORRENTE PEDRO – “ERA ASSOLUTAMENTE TUTTO VERO, NEANCHE CI CONOSCEVAMO” - LA VERSIONE DI PEDRO: "MI ACCORSI CHE VOLEVANO FAR VINCERE UNA SIGNORA E ALLORA IO..." – VIDEO

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BEVI E GODI CON CRISTIANA LAURO - GIANFRANCO VISSANI SARA PAZZARIELLO QUANTO VI PARE, MA QUANDO SI METTE AI FORNELLI RESTA QUEL GRANDE CHEF CHE È SEMPRE STATO. ALLA FACCIA DEI FRANCESI CHE TRATTANO UNO DEI MONUMENTI DELLA TAVOLA ITALIANA (CASA VISSANI A BASCHI, TERNI) COME SE FOSSE UN BISTROT - AL GALA DINNER PER LA NUOVA GUIDA BIBENDA DELLA FONDAZIONE ITALIANA SOMMELIER DI FRANCO RICCI, VISSANI HA TIRATO FUORI SENSIBILITA E CORAGGIO, E UN RISOTTO IMPECCABILE PER OLTRE MILLE PERSONE

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