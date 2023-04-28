Mancano i camerieri? Non certo i camerieri del potere… ahahah https://t.co/k3kFPZaUDc— luisella costamagna (@luisellacost) April 28, 2023
VIDEO FLASH - IN COLLEGAMENTO CON "DRITTO E ROVESCIO" SU RETE4, LUISELLA COSTAMAGNA LANCIA IL SASSO: "SIAMO PIENI DI CAMERIERI DEL POTERE. NON SI CERCANO PERCHE' SIAMO A POSTO" - E CRUCIANI, OSPITE IN STUDIO, INCASSA: "LA BATTUTA L'ACCETTIAMO...". E LEI INCALZA, CON PERFIDIA: "AH, QUINDI TI SEI SENTITO CHIAMATO IN CAUSA?!"-
Mancano i camerieri? Non certo i camerieri del potere… ahahah https://t.co/k3kFPZaUDc— luisella costamagna (@luisellacost) April 28, 2023
PIPPITEL – LA FICTION DI RAI1 “UN PASSO DAL CIELO” STRAVINCE LA SERATA CON IL 22,4% E 4 MILIONI DI SPETTATORI – LA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA, FIORENTINA-CREMONESE, SU CANALE CINQUE, SI FERMA AL 15,4% - DEL DEBBIO FA IL 6,9% - “BACK TO SCHOOL” (6,2%) – FORMIGLI FERMO AL 5,1% - DAMILANO (6,9%) – PALOMBELLI (4,5-3,7%) – “INDOVINA CHI VIENE A CENA (3,9%) – GRUBER (7,1%) - AL MATTINO SU RAI2 FIORELLO VOLA AL 18.6% E VANNO FORTE "I FATTI VOSTRI" DI SALVO SOTTILE E ANNA FALCHI - "ORE14" DI MILO INFANTE SFIORA IL 5%...
IL MIGLIOR BUSINESS? LA SALUTE! - EXOR, LA HOLDING CONTROLLATA DA JOHN ELKANN, HA INVESTITO QUASI UN MILIARDO DI EURO NEL GRUPPO FRANCESE INSTITUT MÉRIEUX E NELL’ITALIANO LIFENET HEALTCARE: IL PRIMO SI OCCUPA DI RICERCA FARMACEUTICA; IL SECONDO GESTISCE OSPEDALI E AMBULATORI - TRA SANITA’ E LUSSO (IL MARCHIO FERRARI E LA QUOTA DEL 24% NELLA CASA DI MODA FRANCESE CHRISTIAN LOUBOUTIN), ELKANN HA ARCHIVIATO IL VECCHIO BUSINESS DI FAMIGLIA, LE AUTO, E HA SFANCULATO L’ITALIA, VISTO CHE LA HOLDING SI E’ TRASFERITA NELLA BORSA DI AMSTERDAM, DOVE GIÀ ERANO STATE TRASLOCATE (PER RISPARMIARE SULLE TASSE) LA SEDE LEGALE E QUELLA FISCALE DEL GRUPPO…
CAFONALINO NEL NOME DELLA LEGGE – IN UN RISTORANTE NEL CENTRO DI ROMA, TRA UNA MOZZARELLA E UN BICCHIERE DI VINO, LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CLAUDIA CONTE, ATTIVISTA PER I DIRITTI UMANI. ALL'APPELLO RISPONDONO FRANCESCO MESSINA, DIRETTORE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA, LUIGI MAZZELLA, EX MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, E DAVIDE DESARIO, DIRETTORE DI “LEGGO” – FRITTO MISTO IN PLATEA, TRA L'ATTRICE GIAPPONESE JUN ICHIKAWA, MARCELLO VENEZIANI E IL SINDACO DI PESARO, MATTEO RICCI – FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
PER CERTI INTERVENTI CI VUOLE FEGATO! A TORINO UNA DONNA PERUVIANA DI 38 ANNI, DOPO AVER PARTORITO, È RIMASTA PER 13 ORE SENZA IL FEGATO, IN SEGUITO ALLA RIMOZIONE DELL'ORGANO ANDATO IN NECROSI PER UNA RARA SINDROME – LA NEOMAMMA È STATA SALVATA GRAZIE A UN TRAPIANTO ESEGUITO CON LA TECNICA DETTA DEI “2 TEMPI” – LA CORSA CONTRO IL TEMPO PER TROVARE IL DONATORE E LA TECNICA DELL’OPERAZIONE…