nicola porro IL POST DI NICOLA PORRO SU SANREMO
VIDEO-FLASH! - “SE IL BACIO DI ROSA CHEMICAL A FEDEZ L’AVESSE DATO UN UOMO A UNA DONNA OGGI QUELL'UOMO SAREBBE IN GALERA PER MOLESTIA SESSUALE” – NICOLA PORRO SCATENATO CONTRO LO SHOW TRA I DUE CANTANTI AL FESTIVAL DI SANREMO: “SE UN UOMO PRENDE UNA GNOCCA E LE DÀ UN BACIO IN DIRETTA O LE TOCCA IL CULO PRENDE L’ERGASTOLO, SE LO FA ROSA CHEMICAL A NESSUNO FREGA UN CAZZO…” (MA ERA TUTTO PREPARATO!)-
LITTLE TONY, GRANDI CORNA - CRISTIANA CIACCI, FIGLIA DEL CANTANTE E DI GIULIANA BRUGNOLI, A “STORIE ITALIANE” CHIEDE LE SCUSE DI GINO PAOLI (CHE SUL PALCO DI SANREMO AVEVA DETTO CHE LA COMPAGNA DI LITTLE TONY LO AVEVA TRADITO PIU’ VOLTE) – “CI SONO RIMASTA MOLTO MALE. NON SO SE SIA VERA O MENO LA COSA, NON PENSO, MA QUALORA LO FOSSE, L’HO TROVATO MOLTO INDELICATO” - VIDEO
GIORGIA MELONI VINCE LE REGIONALI MA SI RITROVA UN GOVERNO PIENO DI GUAI: SALVINI DIMEZZATO E BERLUSCONI SFASCIATO LE FANNO GUERRA, DA SANREMO AI RAPPORTI CON ZELENSKY - IN EUROPA DEVE GESTIRE DA SOLA GLI SCAZZI CON MACRON E SCHOLZ (MATTARELLA NON FARÀ PIÙ DA MEDIATORE), LE DIVERGENZE CON BRUXELLES SUL PNRR, MIGRANTI E BALNERARI - PER GLI STATI UNITI, DOPO LE SPARATE PUTINIANE DEL CAV, IL GOVERNO ITALIANO NON E' PIU' AFFIDABILE - FRONTE RAI: SE SALTA FUORTES SI APRE IL VASO DI PANDORA - LA RESA DEI CONTI IL 31 MARZO QUANDO SI APRIRÀ IL TAVOLO DELLE NOMINE NELLE PARTECIPATE DI STATO (AHO', QUESTI NON SO' FASCI, SO' SCARSI!")…
L’ITALIA NON BRUCIA – SONO DUE MILIONI GLI ITALIANI CHE HANNO DETTO ADDIO ALLE SIGARETTE TRADIZIONALI PER PASSARE AD IQOS, IL SISTEMA DI RISCALDAMENTO DEL TABACCO DI PHILIP MORRIS – E LA MULTINAZIONALE RILANCIA CON UN NUOVO DISPOSITIVO, IQOS ILUMA ONE, CHE UTILIZZA LA NUOVA TECNOLOGIA CHE FRA I MOLTI PREGI HA QUELLO DI NON PRODURRE IL FASTIDIOSO ODORE DI PANNOLINO DELLA VECCHIA TECNOLOGIA…
SPUNTA UN NUOVO VIDEO DI UN MERCENARIO RUSSO DELLA WAGNER MASSACRATO A COLPI DI MAZZA – NEL FILMATO, DIFFUSO DAL CANALE TELEGRAM "GREY ZONE", SI VEDE DMITRY YAKYSHCHENKO, EX DETENUTO CHE SI ERA UNITO AL GRUPPO DI MERCENARI E POI SI È ARRESO. YAKUSCHCHENKO CHE PARLA E POI VIENE COLPITO RIPETUTAMENTE ALLA TESTA CON UNA MAZZA. CHI È STATO AD UCCIDERLO? C'È CHI DICE CHE SIANO STATI GLI STESSI MERCENARI DELLA WAGNER, CHE L'HANNO RECUPERATO E POI L'HANNO FATTO FUORI...
“ALTRO CHE SANREMO, CI SALUTIAMO SOLO CON LA MANO” - SALVINI FESTEGGIA CON FONTANA E SCANSA L’OMBRA DI ROSA CHEMICAL IN UN EVIDENTE “RIVALSA” SUL BACIO APPASSIONATO CON FEDEZ SUL PALCO DELL’ARISTON CHE HA CATALIZZATO L’ATTENZIONE (E LE POLEMICHE) NELL’ULTIMA SERATA DEL FESTIVAL – IL VIDEO
CAFONALINO SUL GRANDE SCHERMO – NELLA SEDE DELL'ANICA, CON FRANCESCO RUTELLI PADRONE DI CASA, LA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO “MEDIASET E IL CINEMA ITALIANO” È TUTTO UN RACCONTARE STORIE DI FILM, GRANDI LITIGI, TRIONFI E SPETTACOLARI TONFI – ENRICO VANZINA RICORDA GLI SCONTRI TRA CECCHI GORI E BERLUSCONI, DOMENICO PROCACCI AMMETTE DI AVER SBAGLIATO “TUTTO QUELLO CHE UN PRODUTTORE PUO’ SBAGLIARE” NEL SUO PRIMO FILM (“LA BIONDA” DI RUBINI) – FOTO BY LUCIANO DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
LA GUERRA AL COVID SEMBRA VINTA, QUELLA TRA VIROLOGI È SENZA FINE – GIORGIO PALÙ, PRESIDENTE DELL’AIFA, SMONTA LA TESI DELLO “ZANZAROLOGO” ANDREA CRISANTI, CHE NEL 2020 AVEVA PRESENTATO UN ESPOSTO IN CUI SOSTENEVA CHE I TAMPONI ANTIGENICI ACQUISTATI DALLA REGIONE VENETO FOSSERO POCO AFFIDABILI E QUINDI AVESSERO FAVORITO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS – PER PALÙ IL REPORT DI CRISANTI “NON PUÒ IN ALCUN MODO ESSERE ASSUNTO NÉ COME DATO SCIENTIFICO NÉ COME OPINIONE DI ESPERTO, È SOLO INATTENDIBILE” – E GLI ALTRI ESPERTI SI SCHIERANO...