VIDEO-FLASH! - “SE IL BACIO DI ROSA CHEMICAL A FEDEZ L’AVESSE DATO UN UOMO A UNA DONNA OGGI QUELL'UOMO SAREBBE IN GALERA PER MOLESTIA SESSUALE” – NICOLA PORRO SCATENATO CONTRO LO SHOW TRA I DUE CANTANTI AL FESTIVAL DI SANREMO: “SE UN UOMO PRENDE UNA GNOCCA E LE DÀ UN BACIO IN DIRETTA O LE TOCCA IL CULO PRENDE L’ERGASTOLO, SE LO FA ROSA CHEMICAL A NESSUNO FREGA UN CAZZO…” (MA ERA TUTTO PREPARATO!)

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nicola porro nicola porro IL POST DI NICOLA PORRO SU SANREMO IL POST DI NICOLA PORRO SU SANREMO

 

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GIORGIA MELONI VINCE LE REGIONALI MA SI RITROVA UN GOVERNO PIENO DI GUAI: SALVINI DIMEZZATO E BERLUSCONI SFASCIATO LE FANNO GUERRA, DA SANREMO AI RAPPORTI CON ZELENSKY - IN EUROPA DEVE GESTIRE DA SOLA GLI SCAZZI CON MACRON E SCHOLZ (MATTARELLA NON FARÀ PIÙ DA MEDIATORE), LE DIVERGENZE CON BRUXELLES SUL PNRR, MIGRANTI E BALNERARI - PER GLI STATI UNITI, DOPO LE SPARATE PUTINIANE DEL CAV, IL GOVERNO ITALIANO NON E' PIU' AFFIDABILE - FRONTE RAI: SE SALTA FUORTES SI APRE IL VASO DI PANDORA - LA RESA DEI CONTI IL 31 MARZO QUANDO SI APRIRÀ IL TAVOLO DELLE NOMINE NELLE PARTECIPATE DI STATO (AHO', QUESTI NON SO' FASCI, SO' SCARSI!")

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LA GUERRA AL COVID SEMBRA VINTA, QUELLA TRA VIROLOGI È SENZA FINE – GIORGIO PALÙ, PRESIDENTE DELL’AIFA, SMONTA LA TESI DELLO “ZANZAROLOGO” ANDREA CRISANTI, CHE NEL 2020 AVEVA PRESENTATO UN ESPOSTO IN CUI SOSTENEVA CHE I TAMPONI ANTIGENICI ACQUISTATI DALLA REGIONE VENETO FOSSERO POCO AFFIDABILI E QUINDI AVESSERO FAVORITO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS – PER PALÙ IL REPORT DI CRISANTI “NON PUÒ IN ALCUN MODO ESSERE ASSUNTO NÉ COME DATO SCIENTIFICO NÉ COME OPINIONE DI ESPERTO, È SOLO INATTENDIBILE” – E GLI ALTRI ESPERTI SI SCHIERANO...