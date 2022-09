I MERCATI CI PARLANO! – L’AGENZIA DI RATING FITCH LANCIA L’ALLARME SUI CONTI ITALIANI: A CAUSA DELLA CRISI DEL GAS L’EUROPA ANDRÀ IN RECESSIONE E PER IL NOSTRO DISGRAZIATO PAESE QUESTO SIGNIFICHERÀ UNA CONTRAZIONE DEL PIL DELLO 0,7% NEL 2023 – “LA ZONA EURO E IL REGNO UNITO DOVREBBE ORA ENTRARE IN RECESSIONE ENTRO LA FINE DELL’ANNO E GLI STATI UNITI…”