Credo dobbiate vedere tutti lo scazzo #morgan #bugo live in linguaggio dei segni con l’imbarazzo degli interpreti ?#sanremo2020 #sanremo #festival2020 #MorganeBugo pic.twitter.com/Yl05O5Oukb— TAZ (@CrazyDiamond_87) February 8, 2020
VIDEO FLASH - LO SCAZZO TRA MORGAN E BUGO "TRADOTTO" NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI CON L'EVIDENTE IMBARAZZO DEGLI INTERPRETI - VIDEO STRACULT-
Credo dobbiate vedere tutti lo scazzo #morgan #bugo live in linguaggio dei segni con l’imbarazzo degli interpreti ?#sanremo2020 #sanremo #festival2020 #MorganeBugo pic.twitter.com/Yl05O5Oukb— TAZ (@CrazyDiamond_87) February 8, 2020
SE SALVINI NON PASSA ALL'INCASSO, SCADE - IL LEGHISTA NON HA RELAZIONI CON LE CANCELLERIE INTERNAZIONALI E QUESTO SARA' SEMPRE UN LIMITE NELLA SUA CORSA A PALAZZO CHIGI - IL TIMORE NEL CARROCCIO E' CHE LA LEGISLATURA A TRAZIONE CONTECASALINO POSSA FRIGGERE SALVINI E APRIRE LO SPAZIO IN ITALIA PER “UN UOMO NUOVO” (GIORGETTI?) - DOPO TANTA RINCORSA E "ZERO TITULI", D'UN TRATTO ANCHE “IL CAPITANO” RISCHIEREBBE DI APPARIRE SUPERATO…
SE LUXOTTICA RENDE MENO, MEJO LA FINANZA - LEONARDO DEL VECCHIO PUNTA A OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE A SALIRE FINO AL 20% IN MEDIOBANCA, DAL 9,7% ACQUISITO CON LA HOLDING DELFIN. ALCUNI SUOI RAPPRESENTANTI AVREBBERO AVUTO “COLLOQUI INFORMALI” IN BANCA D'ITALIA E IN BCE PER UNA “RICHIESTA PRELIMINARE DI INCREMENTARE LA PARTECIPAZIONE”
ROMA SPARITA: L’OLIMPICO SEPPELLISCE DI FISCHI I GIALLOROSSI CHE PERDONO ANCHE CONTRO IL BOLOGNA – TUTTI SOTTO ESAME, COMPRESO FONSECA CHE PIGOLA: “IL RESPONSABILE SONO IO. HO VISTO LA PAURA NEI MIEI GIOCATORI" – KOLAROV, TANTO PER CAMBIARE, LITIGA CON I TIFOSI – IL SOSTEGNO DEI TIFOSI GIALLOROSSI A SINISA - STRACULT: IL VIDEOSFOGO DI UN ROMANISTA FURIOSO...
CAFONALISSIMO VIANELLO – ALTRO CHE SANREMO! EDOARDO VIANELLO INTAVOLA UN FESTIVALINO ALL’AMATRICIANA AL RISTORANTE “VALENTINE” DELL’HOTEL VALADIER E RIUNISCE GLI AMICI PIÙ CARI PER UNA SERATA RIBATTEZZATA “LIVE - NON È VIANELLO” - E SI TOGLIE QUALCHE SASSOLINO DALLA SCARPA: “SIAMO STATI IO E CALIFANO A FARE LA FORTUNA DEI RICCHI E POVERI, MA SONO STATI IRRICONOSCENTI E NON CI HANNO MAI NOMINATI” – C’ERANO PIPPO BAUDO, GIANCARLO MAGALLI E LA STATUARIA VITTORIA SCHISANO COME VALLETTA
“UCCIDITI VECCHIO” - SCOPERTO UN OSPIZIO LAGER IN CUI GLI ANZIANI VENIVANO PICCHIATI E UMILIATI - UN SIGNORE DI 84 ANNI CHIEDE DI ESSERE PORTATO IN BAGNO E INVECE GLIELA FANNO FARE ADDOSSO: “PUZZI DI MERDA, MAIALE CHE SEI, MALEDETTO VECCHIO, TESTA DI MINCHIA, VATTI AD AMMAZZARE” - CENTO GIORNI DI VESSAZIONI REGISTRATE DALLE TELECAMERE NASCOSTE: I TITOLARI DELLA STRUTTURA NON AVEVANO NEANCHE I REQUISITI PROFESSIONALI…
UN PROVETTA PER DUE OVULI – AVERE FIGLI DA DUE MADRI? IN ITALIA NON È POSSIBILE, MA BASTANO UN VIAGGIO IN SPAGNA E 5MILA EURO PER ACCEDERE AL “METODO ROPA” CHE CONSENTE DI "CREARE" IL FETO GENETICAMENTE APPARTENENTE A DUE DONNE: IN PRATICA C’È UNA DONATRICE CHE OFFRE I SUOI OVULI MENTRE LA COMPAGNA ACCOGLIE NEL PROPRIO UTERO L’EMBRIONE OTTENUTO DALLA FECONDAZIONE IN VITRO – E PER IL DONATORE DI SPERMA C’È…