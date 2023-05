4 mag 2023 18:22

VITA, OPERE E PELLICOLE DI ALESSANDRO D’ALATRI, SCOMPARSO IERI A 68 ANNI - ERA SOPRANNOMINATO “IL CAPITANO”, COME TOTTI, PER LA SUA FEDE ROMANISTA – INIZIÒ COME ATTORE CON “IL RAGAZZO DAGLI OCCHI CHIARI” DI EMILIO MARSILI, E POI COME REGISTA NEL 1991 CON “AMERICANO ROSSO”, CHE FU PREMIATO CON IL DAVID DI DONATELLO, POI IL GRANDE SALTO A CANNES CON “SENZA PELLE” – FU LUI A LANCIARE LA CARRIERA DI FABIO VOLO CON “CASOMAI” - VIDEO