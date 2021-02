VITTIME CHE NON LO ERANO – ALDO GRASSO MENA SU PALAMARA E ARCURI CHE VANNO IN TV A FARE I PERSEGUITATI: “IL COMMISSARIO HA UNA VOCE CHE NON MI PIACE, MA QUESTO NON CONTA NULLA. ‘INCALZATO’ DA FAZIO, SEMBRAVA UN SANTO E SE QUALCOSA È ANDATO STORTO È SOLO COLPA DEL SISTEMA (LEGGERE L'ARTICOLO DI MILENA GABANELLI)” - “NON MI PIACE CHE PALAMARA ORA SI ATTEGGI A CAPRO ESPIATORIO: DA GILETTI HA DETTO E NON DETTO, ACCUSATO E LASCIATO INTENDERE. PER TUTTA LA SERA ABBIAMO VISTO..." - VIDEO

Aldo Grasso per il "Corriere della Sera"

Certe sere la tv non bisognerebbe proprio guardarla: c'è da farsi il sangue amaro. Luca Palamara era ospite di Massimo Giletti a «Non è l'Arena». Palamara ha una faccia che non mi piace, ma questo non conta nulla. È solo un innocuo esercizio di fisiognomonica televisiva e si sa quanto la tv distorca i lineamenti.

Non mi piace, però, che ora si atteggi a vittima sacrificale, a capro espiatorio: incalzato da Giletti ha detto e non detto, ha accusato e lasciato intendere. Insomma, per tutta la sera abbiamo visto in lui quell'oscillazione tipica per cui la vittima sacrificale cerca di sottrarsi alla colpa che le viene attribuita, ma diventa l'innocente e come tale si rivendica: «Identificare soltanto con me i problemi della magistratura italiana è sbagliato. I problemi di cui parliamo oggi sono problemi arroccati, e il sistema è diventato una casta».

Il vero nemico è il Sistema (termine molto generico che negli anni 60 usavano i gruppuscoli per giustificare ogni azione eversiva): «È stato quel sistema a far fuori Di Matteo e Gratteri. Il sistema non poteva permettersi che Gratteri diventasse ministro». Le sue dichiarazioni sono un fiume di veleno che travolge la credibilità della magistratura: colpisce soprattutto i molti magistrati che fanno il loro dovere e sfiora soltanto i finti innocenti che ora tacciono.

Da Fabio Fazio era ospite Domenico Arcuri. Ha una voce che non mi piace, ma questo non conta nulla. Il commissario, «incalzato» dal conduttore, sembrava un santo e se qualcosa è andato storto è solo colpa del sistema (leggere, sul Corriere , il DataRoom «Arcuri, tutti gli errori del commissario Covid: quanto ha speso e cos' ha comprato» di Milena Gabanelli e Simona Ravizza).

