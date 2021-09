17 set 2021 19:23

VOGLIO UN GIRO-VITA SPERICOLATO – "OGGI" SCODELLA LE FOTO DI VASCO ROSSI IN SPIAGGIA A CASTELLANETA ASSEDIATO DAI FAN. IL ROCKER ESIBISCE UNA PANCETTA DA CUMENDA NONOSTANTE LE CAMMINATE NEI BOSCHI E LE PEDALATE ESTIVE NELLA SUA ZOCCA. IL “BLASCO”, CHE HA INIZIATO LA PREPARAZIONE PER IL RITORNO SUL PALCO PREVISTO PER IL 20 MAGGIO 2022, FA GINNASTICA PER LA SUA SPALLA LUSSATA E INTANTO FIRMA AUTOGRAFI SULLA BATTIGIA: UNA SIGNORA VUOLE LA FIRMA DEL VASCO SU UNA TETTA…