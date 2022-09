PER UNA VOLTA LA MAGGIONI VINCE, MA NON CONVINCE – LO SPECIALE TG1 SULLA MORTE DELLA REGINA SI AGGIUDICA LA SERATA CON IL 13,7% DI SHARE. CANALE 5 CHIUDE AL 10,7 – A DOMINARE LA SCENA LE GAFFE DELLA DIRETTORA, CHE INTERROMPEVA IN CONTINUAZIONE IL POVERO CORRISPONDENTE DA LONDRA, MARCO VARVELLO, NEL NUOVO STUDIO DEL TELEGIORNALE. A UN CERTO PUNTO SI È LANCIATA IN UN’ANALISI DEL “LONDON BRIDGE IS DOWN”, DICHIARANDO…

DAGONOTA

monica maggioni speciale tg1

L’importante è esserci, sempre. Anche a costo di infilare una serie di sfondoni. I danni dell’ansia da presenzialismo di Monica Maggioni hanno raggiunto vette altissime nella lunga diretta dedicata alla morte della regina Elisabetta.

La direttorissima, evidentemente impreparata su temi reali e con un’infarinatura molto lasca, a un certo punto si è lanciata in un’analisi del significato del protocollo “London Bridge is down”, dichiarando che si tratta della frase usata all’interno della redazione della BBC per comunicare la morte della sovrana.

camilla carlo regina elisabetta

Evidente l’imbarazzo in studio di Marco Varvello che ha tentato più volte di intervenire, invano. La Maggioni lo interrompeva in continuazione, rifilando informazioni errate. È stato poi il corrispondente da Londra a metterci una pezza, spiegando il reale significato della frase, ovvero il nome del protocollo istituzionale, che si è attivato nel momento in cui la morte della regina è stata comunicata alla premier Liz Truss.

Ascolti TV | Giovedì 8 settembre 2022. Speciali sulla Regina: TG1 13.7%, TG5 10.7%. Oggi è un Altro Giorno 16.1%, La Vita in Diretta 24.3%, Pomeriggio Cinque 20.2%-18.7%

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 8 settembre 2022, su Rai1 Speciale TG1, in onda dalle 20.39 alle 23.22, ha conquistato 2.273.000 spettatori pari al 13.7% di share.

monica maggioni speciale tg1 2

Su Canale 5 Speciale TG5, in onda dalle 21.45 alle 22.52, ha raccolto davanti al video 1.763.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Tg2 Post ha interessato 528.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia 1 FBI Most Wanted ha catturato l’attenzione di 1.225.000 spettatori (7.4%).

Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 564.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 813.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 716.000 spettatori con uno share del 6%.

PUPAZZO DELLA REGINA ELISABETTA

Su TV8 Lazio-Feyenoord ha segnato il 5.1% con 888.000 spettatori mentre sul Nove Pearl Harbor ha catturato l’attenzione di 400.000 spettatori (3.2%). Su Rai 4 Una Perfetta Via di Fuga sigla l’1.9% con 314.000 spettatori. Su Rai Premium Cuccioli in Festa si porta all’1.9% con 324.000 spettatori. Sul 20 Wanted è la scelta di 502.000 spettatori con il 3.1% e su Iris Sorvegliato Speciale interessa a 619.000 spettatori con il 3.8% di share.

Ascolti TV Access Prime Time

Otto e Mezzo al 7%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.016.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Italia1 NCIS New Orleans ha registrato 959.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre ha convinto 1.271.000 spettatori pari al 6.8% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.384.000 spettatori pari al 7.4%.

ENRICO LETTA A PIAZZAPULITA

Su Rete4 Controcorrente ha radunato 719.000 individui all’ascolto (3.9%) nella prima parte e 766.000 (4.1%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.320.000 spettatori (7%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! ha raccolto 426.000 spettatori con il 2.3%.

Preserale

Reazione a Catena 24.3%-26.4%.

Su Rai1 il Reazione a Catena – L’Intesa Vincente, in onda dalle 18.44 alle 19.14, ha ottenuto un ascolto medio di 2.629.000 spettatori (24.3%) mentre Reazione a Catena, in onda dalle 19.14 alle 19.34 (qui i motivi della chiusura anticipata), ha giocato con 3.440.000 spettatori (26.4%).

veronica gentili controcorrente

Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.792.000 spettatori con il 17.4% di share e Caduta Libera 2.488.000 con il 18.2% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 502.000 spettatori con il 3.9% e Blue Bloods 698.000 (4%). Su Italia1 NCIS segna il 3.2% con 525.000 spettatori.

Su Rai3 il TGR informa 2.026.000 spettatori con il 13.1% di share, Blob segna 769.000 spettatori con il 4.3% e Via dei Matti N° Zero si porta al 4.4% con 817.000 spettatori. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.9% con 720.000 spettatori. Su La7 Padre Brown interessa 183.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Celebrity Chef fa compagnia a 219.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 245.000 spettatori (1.5%).

Daytime Mattina

Record per Mattino Cinque (22.8%-22-9%).

La pagina principale di Archewell modificata dopo la morte della regina elisabetta

Su Rai1 il TGunoMattina Rassegna Stampa informa 238.000 spettatori con l’11.1% di share e il TGunoMattina 614.000 (15%); Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 627.000 telespettatori con il 15.6% di share.

Su Canale5 Tg5 Mattina informa 1.097.000 spettatori (24%) e Mattino Cinque News 984.000 spettatori (22.8%) nella prima parte e 878.000 (22.9%) nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Happy Family sigla il 5% con 213.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago MED è la scelta di 83.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e di 92.000 (2.3%) nel secondo, mentre CSI NY di 124.000 (3%)

monica maggioni speciale tg1

Su Rai3 la Rassegna Stampa informa 228.000 spettatori (7.3%) e l’appuntamento con Rai Parlamento 188.000 (4.6%); Agorà Estate convince 201.000 spettatori pari al 4.5% di share, Agorà Estate Extra si porta al 4.4% con 176.000 spettatori e Elisir – A Gentile Richiesta al 4.5% con 179.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Kojak registra 42.000 spettatori con share dell’1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 116.000 spettatori con il 3.8% nelle News e 193.000 (4.3%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 172.000 spettatori pari al 4.4%.

Daytime Mezzogiorno

Camper in crescita (14.7%).

la regina elisabetta e lo sport

Su Rai1 Linea Verde Estate è la scelta di 693.000 spettatori con il 14.3% (presentazione 556.000 – 12.9%) mentre Camper… al Sole fa compagnia a 1.375.000 spettatori (14.7%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.473.000 telespettatori con il 21.8%. Su Rai2 Un’Estate in Algarve segna 423.000 spettatori con il 6%. Su Italia 1 CSI NY è la scelta di 188.000 spettatori con il 3.1% di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 999.000 spettatori con l’8.3%.

Su Rai 3 il TG delle 12 è stato seguito da 723.000 spettatori (9.7%), Quante Storie si porta al 5.6% con 542.000 spettatori. Geo al 3.6% con 412.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di 409.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 176.000 spettatori con l’1.9% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 480.000 spettatori (4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 241.000 spettatori con share del 4.9% nella prima parte e 395.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 229.000 spettatori (3.1%) e Alessandro Borghese – Celebrity Chef 230.000 (2%).

Daytime Pomeriggio

monica maggioni speciale tg1

La Panella, con gli aggiornamenti sulla salute della Regina, 3.4%-2.2%.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.569.000 spettatori (16.1%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 1.155.000 spettatori (14.5%). Il TG1 Economia informa 1.264.000 spettatori (15.6%) e La Vita in Diretta 2.073.000 spettatori con il 24.3% (presentazione 1.585.000 – 19.8%).

Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.399.000 spettatori (20.1%), Una Vita ha convinto 2.067.000 spettatori con il 19.4% di share mentre Un Altro Domani si porta al 19.4% con 1.654.000 spettatori. Terra Amara interessa a 1.768.000 spettatori (22.1%), Pomeriggio Cinque a 1.639.000 spettatori con il 20.2% nella prima parte e 1.616.000 con il 18.7% nella seconda (i saluti 1.446.000 – 15.9%).

Su Rai 2 Aspettando Bellamà interessa a 277.000 spettatori (2.4%), Squadra Speciale Cobra 11 ha convinto 331.000 spettatori con il 3.1% di share nel primo episodio e 438.000 (4.9%) nel secondo, mentre Castle piace a 312.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio, a 332.000 (4.1%) nel secondo e a 351.000 (4.3%) nel terzo.

monica maggioni speciale tg1

Su Italia1 I Simpson intrattengono 498.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio, 524.000 (4.9%) nel secondo e 535.000 (5.4%) nel terzo. I Griffin sono la scelta di 374.000 spettatori (4.3%), NCIS Los Angeles di 278.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e di 306.000 (3.8%) nel secondo, mentre Modern Family intrattiene 210.000 spettatori (2.5%).

Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.091.000 spettatori (18.2%), Qui Venezia Cinema 852.000 (8.5%) e Il Mythonauta 347.000 spettatori con il 4.3% di share; Italia – Viaggio nella Bellezza interessa a 317.000 spettatori (4%) e Geo Magazine registra 557.000 spettatori con il 6.4% di share.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 665.000 spettatori con il 6.5% e Tg4 – Diario del Giorno informa 377.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su La7 Tagadà ha ottenuto 291.000 spettatori con il 3.4% e Tagadoc 178.000 (2.2%). Su TV8 Un Colonnello in Cattedra è la scelta di 179.000 spettatori (2.2%).

il principe harry arriva a balmoral 1

Seconda Serata

Porta a Porta 10%.

Su Rai1 Porta a Porta convince 657.000 spettatori con il 10% di share. Su Canale 5 The Queen: La Favola ha totalizzato una media di 877.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9%.

Su Rai2 Rai Parlamento Elezioni segna 180.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai 3 Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) segna il 3.1% con 297.000 spettatori. Su Italia1 Law & Order: Unità Speciale viene visto da una media di 748.000 ascoltatori con il 7.2% di share, Law & Order Organized Crime da 434.000 spettatori (7%) e Law & Order True Crime da 232.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 la prima parte de I Giorni dell’Abbandono ha segnato il 3.7% con 108.000 spettatori.

Telegiornali

TG1?Ore 13.30 2.974.000 (24.5%)?Ore 19.34 4.784.000 (28.1%)

TG2?Ore 13.00 1.435.000 (12.4%)?Ore 20.30 1.448.000 (7.7%)

TG3?Ore 14.25 1.352.000 (12.8%)?Ore 19.00 1.588.000 (12.7%)

TG5?Ore 13.00 2.876.000 (24.7%)?Ore 20.00 4.009.000 (21.9%)

STUDIO APERTO?Ore 12.25 1.132.000 (12%)?Ore 18.30 546.000 (5.8%)

TG4?Ore 12.00 220.000 (3.2%)?Ore 18.55 614.000 (4.7%)

TGLA7?Ore 13.30 474.000 (4%)?Ore 20.00 1.062.000 (5.8%)

Ascolti tv per fasce auditel (share %)

RAI 1 16.95 16.1 15.1 16.93 17.46 26.66 15.52 10.03?

RAI 2 4.36 4.96 4.95 6.29 4.36 3.88 4.9 1.91?

RAI 3 6.03 4.78 4.63 8.37 4.5 8.74 5.15 3.77?

RAI SPEC 7.59 7.19 7.88 6.08 8.42 6.52 7.93 8.75?

RAI 34.92 33.03 32.56 37.67 34.74 45.8 33.5 24.46

CANALE 5 17.3 21.34 22.4 21.27 20.27 19.15 14.99 8.68?

ITALIA 1 5.11 2.38 2.63 6.78 3.57 3.43 5.91 7.59?

RETE 4 4.31 1.02 2.04 4.25 4.25 3.8 4.87 6.88?

MED SPEC 11.05 10.47 12.88 7.92 9.77 6.85 12.1 16.92?

MEDIASET 37.78 35.2 39.95 40.22 37.87 33.23 37.88 40.08

LA7+LA7D 4.83 5.18 5.12 4.03 3.44 3.02 6.43 7.1

SATELLITE 15.5 17.14 15.71 11.59 17.6 12.8 15.7 18.95?

TERRESTRI 6.97 9.45 6.67 6.5 6.35 5.15 6.5 9.41?

ALTRE RETI 22.47 26.59 22.37 18.09 23.95 17.95 22.2 28.36