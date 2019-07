8 lug 2019 19:00

WOODY CHE PALLEN! - PIERLUIGI PANZA: "E’ IL CASO DI RICORDARE A WOODY ALLEN CHE L’AZIONE DEL “GIANNI SCHICCHI” DI PUCCINI SI SVOLGE NEL 1299 IN FIRENZE… QUANDO LA CUPOLA DEL BRUNELLESCHI E IL COSIDDETTO CAMPANILE DI GIOTTO, CHE IL REGISTA AMERICANO METTE COME GIGANTOGRAFIE SULLO SFONDO-CARTOLINA, ERANO MOLTO MA MOLTO IN LÀ DA VENIRE…"