2020, ODISSEA NELLO UTAH – MISTERIOSO RITROVAMENTO NEL DESERTO DELLO UTAH DOVE GLI UFFICIALI DEL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA HANNO AVVISTATO UNO STRANO OGGETTO DURANTE UNA PERLUSTRAZIONE DELL’AREA: SI TRATTA DI MONOLITE ARGENTATO ALTO TRE METRI CONFICCATO NEL TERRENO IN MEZZO AL NULLA E CIRCONDATO SOLO DA ROCCE – SECONDO IL PILOTA SI TRATTEREBBE DI… - VIDEO

Da "www.corriere.it"

Mercoledì scorso, gli ufficiali del Dipartimento di pubblica sicurezza dello Utah, negli Usa, stavano sorvolando in elicottero il deserto per conto della Division of Wildlife Resources, la divisione che si occupa della tutela della fauna selvatica, allo scopo di censire le pecore quando, per caso, hanno scoperto un misterioso monolito argentato in mezzo al nulla.

La colonna è alta più di tre metri, saldamente ancorata al terreno e circondata da rocce. Secondo il pilota Bret Hutchin, si tratta probabilmente di «un oggetto d'arte new wave» o del lavoro di qualcuno che è un grande fan del film «2001: Odissea nello spazio». Il monolite, in ogni caso, «è la cosa più strana che abbia mai visto in tutti questi anni di volo» ha detto il pilota.

