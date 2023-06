DAGONEWS

Una ragazza ossessionata dal modificare il proprio corpo ha rivelato di sentirsi frustrata perché il suo aspetto non è poi così estremo. Jessy Kirkpatrick, 27enne americana che è stata accusata di sembrare un'assassina, è determinata ad apportare ulteriori modifiche al proprio aspetto.

La ragazza sta ora progettando di farsi tatuare i bulbi oculari, tagliare le orecchie a forma di elfo e avere denti da vampiro per completare il look. Per adesso ha fatto allungare i lobi delle orecchie, ha tatuaggi sul viso e grandi tappi alle narici. Si è fatta impiantare delle corna in silicone sulla fronte, un piercing sulla lingua e un tatuaggio sul collo: «Sono ancora indietro con la trasformazione. Ogni giorno mi guardo allo specchio e penso che ho davvero bisogno di qualcosa di nuovo. Voglio sempre di più».

E sul fatto di essere diventata un personaggio sui social aggiunge: «E’ iniziato tutto per condividere la mia trasformazione. Volevo mostrare alle persone che non ci si deve vergognare di essere se stessi». E sulle nuove modifiche aggiunge: «Voglio continuare a farmi tatuare, voglio farmi dividere la lingua e tatuarla, e voglio modificare naso e orecchie. Senza contare il tatuaggio ai bulbi oculari».

Nonostante sia stata maltrattata per strada per il suo aspetto, Jessy non ha rimpianti per le scelte che ha fatto: «Prima ero depressa e avevo un aspetto malato. Modificare il mio corpo è stata la mia guarigione».

