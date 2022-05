C'E' UN MONDO TRISTE ACCANTO A QUELLO FATATO - ALLE PORTE DEL PARCO A TEMA DISNEY WORLD DI ORLANDO VIVONO MIGLIAIA DI SENZATETTO - SI TRATTA DI FAMIGLIE MESSE IN GINOCCHIO DALLA PANDEMIA, CHE HANNO SPERATO DI TROVARE IN FLORIDA UN LAVORO, UN ALLOGGIO, UNA VITA MIGLIORE - INVECE HANNO DOVUTO FARE I CONTI CON IL CARO VITA: I PIU' FORTUNATI HANNO TROVATO RIPARO IN MOTEL DECADENTI, GLI ALTRI SI SONO DOVUTI ACCONTENTARE DELLA LORO AUTO O DEI RIFUGI TIRATI SU NEI CAMPI... - FOTO

Dagotraduzione dal Daily Mail

È il “luogo più magico della Terra”, visitato ogni anno da milioni di famiglie che qui inseguono i loro sogni di bambini e vivono qualche ora di magia. Ma per migliaia di persone la vita a Disney World vicino a Kissimmee, in Florida, è tutt’altro che una fiaba.

disney world in florida

Lungo la trafficata US Route 92, che corre in direzione del parco a tema, tra le dozzine di motel dai colori vivaci scorrono accampamenti di disperati, mentre nel centro storico di Kissimmee c’è chi si è sistemato in auto e chi vive sotto alle pensiline degli autobus.

Sono i nuovi senzatetto locali, colpiti dai licenziamenti provocati dalla pandemia, a cui si sono aggiunti tutti quelli che, illusi dalla presenza di Disney World, hanno creduto di trovare qui fortuna e invece hanno trovato solo affitti alle stelle fuori dalla loro portata.

accampamenti a kissimmee

Sono giovani, vecchi, bianchi, neri, latini. Alcuni hanno lavorato duramente per tutta la vita, e ora si ritrovano a vivere per strada. Non c’è discriminazione in questa tragedia.

A 12 km dall’entrata nel magico mondo della Disney, il mondo fatato inizia a cambiare: i motel offrono un appoggio, ma per la maggior parte delle persone si tratta di una sistemazione temporanea. Quasi tutti gli alberghi offrono al massimo soggiorni di due settimane, proprio per evitare inquilini stanziali. E non sono neanche economici: costano tra i 1200 e i 1400 dollari al mese. Siamo comunque lontani dai prezzi degli affitti nella zona di Orlando, che sono aumentati del 57% e in media costano 2.295 dollari.

steve rumph

Di fronte a Medieval Times, un luogo a tema castello con ristoranti ed esibizioni di giostre a cavallo, si trova il Paradise Inn. È improbabile che riceva turisti: la sua clientela principale sono i disperati o gli svantaggiati. Le finestre sono rotte, i corridoi esterni hanno bisogno di una mano di vernice, gli elettrodomestici della lavanderia sono nelle aree pubbliche aperte.

L'operatore di carrelli elevatori Demarco Jones, 40 anni, si è trasferito in una stanza lì con i suoi cinque figli piccoli e la fidanzata Monica Garcia, 32 anni, dopo aver perso il suo appartamento con due camere da letto a Winter Park, a 40 chilometri di distanza.

motel a kissimmee 2

«Durante il Covid ho lavorato meno e questo mi ha costretto a indebitarmi. Sono rimasto indietro con le mie bollette e quando sono tornato a lavorare a tempo pieno era così indietro con i pagamenti che era quasi impossibile recuperare».

«Ho dovuto assumermi la responsabilità. Avevo un bell'appartamento, tre camere da letto, due bagni e pagavo 1.300 dollari al mese. Ma dovevo andarmene, nessuna scelta. È stato due mesi fa».

accampamenti a kissimmee 2

«È stato difficile partire, ma ho dovuto fare le valigie e andare con i cinque bambini», ha aggiunto Jones. «Il più piccolo ha tre anni e il più grande 12». «Abbiamo preso un Uber. Abbiamo girato molto, la maggior parte dei posti ti permette di rimanere solo due settimane. Ma quando il direttore qui ha visto che avevo cinque figli ha accettato di farci rimanere più a lungo».

«Ovviamente non è così che voglio vivere. Non è quello che voglio per i miei figli. Il mio piano è di andarmene. Appena avrò un po' di slancio, proverò a cercare un appartamento».

clifford morley con la moglie 2

Vicino alla stazione di servizio di Wawa, lungo l'autostrada presso, vive il 50enne Steve Rumph: la sua casa è la sua malconcia Lincoln Towncar del 2006. L'auto è stipata di effetti personali di Steve: camicie appese, cuscini, altri vestiti assortiti, borse.

Rumph ci ha detto che è un ex maratoneta, ha una laurea in giustizia penale e ha frequentato un anno a giurisprudenza prima di lasciare per motivi personali. Ha anche sofferto di un grave infortunio alla gamba che gli rende difficile muoversi.

demarco jones con il figlio

Ha detto che l'anno scorso è tornato in Florida dal New Hampshire con la sua ragazza e ha soggiornato al Paradise Inn, pagando 1.200 dollari al mese.

Ma un giorno gli hanno rubato i documenti e 1.600 dollari dall’auto mentre faceva benzina al distributore, e da allora è rimasto parcheggiato lì. «Non avevo scelta. Avevo perso tutto», ha raccontato, parlando con rassegnazione e un senso di accettazione. «La mia ragazza non voleva vivere al Lincoln, quindi è finita in un campo per senzatetto».

«Ho soggiornato al Paradise Inn ma ero disgustato dalla mia camera. C'erano scarafaggi ovunque, muffa sul letto e grandi macchie sul materasso. C'erano anche grandi fessure sotto la porta dove lucertole o ragni o qualsiasi altra cosa poteva entrare durante la notte».

derrick spencer e breanna major con i figli 2

«Mi hanno offerto quella che hanno chiamato la tariffa conveniente di 1.200 dollari. Ma è stato uno spreco di denaro. Mi sento a mio agio nella mia macchina. È un posto migliore dove stare di un motel del genere».

Rumph vive di indennità di invalidità, ma ha trovato un altro modo per sbarcare il lunario. «Sto iniziando a vendere il mio plasma», ha detto. «Ricevo 800 dollari al mese per quattro donazioni. Spero di poter continuare con quello».

disney world in florida 2

Nel parcheggio della Hart Memorial Central Library nel centro di Kissimmee, una Chevrolet Impala blu malconcia è parcheggiata all'ombra di un albero. La Chevvy ospita una famiglia di quattro persone. A combattere il caldo pomeridiano all'interno dell'auto c'è Breanna Major, 23 anni, il marito Derrick Spencer e i loro figli Kryson, 4 e Ke-Aula, 3.

La coppia si è trasferita nella zona ad aprile dopo aver vissuto con la famiglia ad Albany, in Georgia. In precedenza avevano un appartamento a Surprise, in Arizona, che hanno perso nella loro lotta per tenere sotto controllo le proprie finanze.

clifford morley con la moglie

«Siamo venuti a Kissimmee per ricominciare da capo. Per vedere cosa aveva da offrire», dice Breanna. «Stavamo cercando di individuare posti diversi adatti a una famiglia. Cercando di trovare ottime scuole in cui inserire i bambini, trovare ottimi lavori. Abbiamo cercato un appartamento, ma non avere un reddito stabile l'ha reso difficile».

«Abbiamo dovuto vivere alla giornata e aspettare il domani. La nostra priorità è cercare di assicurarci il cibo e di essere in grado di pulirci da soli, di poter funzionare come persone normali. I pochi soldi che guadagniamo finiscono subito».

derrick spencer e breanna major con i figli

Spencer lavora come paesaggista e Major ha detto che tra poche settimane si laureerà al suo corso online in gestione sanitaria presso la Ultimate Medical Academy di Tampa.

«Siamo in questo parcheggio da circa un mese, sotto lo stesso albero per stare all’ombra», ha detto. «Il nostro radiatore perde, quindi è caldo e si sta surriscaldando e la batteria si sta esaurendo costantemente. Abbiamo l'aria condizionata ma non la usiamo perché significa usare il gas. Ci sediamo qui nel parcheggio e cerchiamo di escogitare un piano per mettere da parte denaro un po' più velocemente».

motel a kissimmee

La famiglia usa le strutture della biblioteca per tenersi pulita e quando chiude c'è un bagno nel vicino Lakefront Park. Alla domanda su come sfamano la famiglia, Major ha raccontato: «Più o meno prendiamo tutto dalla stazione di servizio, precotto e panini. È un po' che non mangiavamo un pasto cucinato in casa decente. Ti abitui al cibo delle stazioni di servizio. E l'acqua: hai bisogno molta idratazione qui fuori a causa del sole».

Il veterano della marina Clifford Morley, 64 anni, e la moglie Genny, 53 anni, hanno cercato di vivere all'aeroporto internazionale di Orlando quando si sono trovati ad affrontare la vita per strada. Ma a differenza della commedia di Tom Hanks del 2004 The Terminal, non ci sono stati momenti divertenti per la coppia.

kissimmee

Si sono trasferiti da Toledo, Ohio, nell'area di Orlando ad aprile per la salute di Genny dopo che aveva avuto un ictus e voleva stare in un clima più caldo. La coppia ha detto di aver prenotato un alloggio per le prime settimane nella zona, ma di aver perso la stanza e un deposito di 700 dollari dopo che il loro viaggio a Amtrak ha subito gravi ritardi.

«Così siamo andati in un hotel per una settimana ed è costato 600 dollari», ha detto Clifford. «Avevamo pochissimi soldi e siamo andati all'aeroporto pensando di poter stare lì. Siamo andati al primo piano, vicino agli sportelli dell'autonoleggio. Abbiamo dovuto fingere di viaggiare da qualche parte, ma dopo due giorni siamo stati buttati fuori».

steve rumph 2

«Non abbiamo trovato soluzioni migliori, quindi siamo tornati in aeroporto. Siamo stati espulsi altre volte, ma siamo riusciti a stare almeno 10 giorni lì». La coppia si è diretta al centro di Kissimmee e ha iniziato a dormire alle fermate degli autobus.

disney world paradise inn a kissimmee