(ANSA) - La startup indiana The ePlane presenterà il suo prototipo di un taxi aereo elettrico entro la primavera dell'anno prossimo. L'azienda di Chennai, che è uno spin off dell'Indian Institute of Technology (Iit), della capitale del Tamil Ndu, annuncia anche il prossimo lancio sul mercato di "droni-cargo", capaci di trasportare carichi da 2 a 6 chilogrammi. Secondo Satya Chakravarthy, fondatore e amministratore delegato della The ePlane, il nuovo mini aereo potrà ospitare al massimo quattro passeggeri e all'occorrenza si può trasformare in ambulanza.

Con questo prodotto, l'azienda mira ad allievare la congestione del traffico: il velivolo è progettato per coprire in meno di quindici minuti una distanza che per strada richiede un'ora. Nel frattempo, la InterGlobe Enterprises, ramo della compagnia IndiGo e la statunitense Archer Aviation stanno per lanciare il primo servizio di taxi elettrici a Delhi che porteranno i passeggeri da Connaught Place, nel cuore della capitale indiana, alla città satellite di Gurugram, nello stato confinante dell'Haryana, in appena 7 minuti. Attualmente, coprire al distanza in auto richiede in media più di una ora.