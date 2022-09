E' ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 17.574 NUOVI CASI (IERI ERANO STATI 24.855) E 57 MORTI (IERI 80), CON 163.107 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ IN CALO AL 10,7% – I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI DIMINUISCONO DI 160 UNITÀ, QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO UNO IN MENO DI IERI – LA REGIONE CON IL MAGGIOR NUMERO DI NUOVI CASI È LA LOMBARDIA, DAVANTI A VENETO, EMILIA ROMAGNA, CAMPANIA E LAZIO…

bollettino 7 settembre 2022

Sono 17.574 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 24.855. Le vittime sono 57, in calo rispetto alle 80 di ieri, per un totale da inizio pandemia di 176.009. I tamponi effettuati sono 163.107. Il tasso è al 10,7%, in calo rispetto al 12,2% di ieri.

Sono 184 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno di ieri, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 27. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.299, nelle ultime ventiquattro ore 160 in meno. Gli attualmente positivi sono 555.745, rispetto a ieri 15.599 in meno.

I dimessi/guariti di oggi sono 33.112 (ieri 42.884) per un totale da inizio pandemia di 21.255.541 mentre gli attualmente positivi scendono di 15.599 (ieri -18.116 unità) e diventano 555.745; di questi, 551.262 sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di nuovi casi oggi è la Lombardia con 2.733, davanti a Veneto (+2.182), Emilia Romagna (+1.596), Campania (+1.539) e Lazio (+1.512). Il numero dei casi totali da inizio pandemia sale a 21.987.295.+