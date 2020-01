L'ASILO DEGLI ORRORI - URLA, SCHIAFFI, INSULTI E MALTRATTAMENTI NEI CONFRONTI DEI BIMBI: DUE MAESTRE AI DOMICILIARI – IL CASO IN UNA SCUOLA DI FORMELLO, VICINO ROMA – LE MAESTRE INCASTRATE DAI FILMATI CHE HANNO DOCUMENTATO “METODI VIOLENTI E PUNIZIONI ESEMPLARI” VERSO I BAMBINI...

Da ansa.it

maltrattamenti all'asilo

Due maestre di una scuola dell'infanzia alle porte di Roma sono state arrestate per maltrattamenti ai bambini e si trovano ora ai domiciliari. Per il gip che ha firmato l'ordinanza, le insegnanti sarebbero gravemente indiziate di una serie di violenze, fisiche e psicologiche: schiaffi, urla e offese verbali, all'interno delle aule scolastiche, che hanno condizionato la vita dei bambini loro affidati. Le intercettazioni audio-video, autorizzate dal gip, hanno documentato in pochi giorni metodi violenti e 'punizioni esemplari' verso i bambini.

Le indagini sono state avviate dai carabinieri della stazione di Formello in seguito alle segnalazioni di alcuni genitori preoccupati per i loro figli. Alcuni bimbi avevano paura di andare a scuola e qualcuno avrebbero replicato nella quotidianità insulti ed atteggiamenti visti in classe. Le indagini sono state svolte in tempi rapidissimi per porre immediatamente fine ai maltrattamenti. La polizia ha deciso di "non diffondere le immagini delle violenze, pur oscurando i volti, per rispettare la dignità delle giovani vittime".

maltrattamenti all'asilo