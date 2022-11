18 nov 2022 14:06

L'ITALIA DEPREDATA DEI SUOI TESORI - LA GUARDIA DI FINANZA DI CATANIA HA SEQUESTRATO DUE TESTE DI TERRACOTTA RISALENTI AL PERIODO "SEVERO" DELL'ARTE GRECA (INTORNO AL V SECOLO A. C.) - LE OPERE, CHE PROBABILMENTE SONO STATE RITROVATE DURANTE DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI CLANDESTINI, ERANO ERANO SU UN'AUTO CON DUE PERSONE A BORDO E CHE SONO STATE DENUNCIATE PER ILLECITO POSSESSO DI BENI DI VALORE STORICO-ARCHEOLOGICO E PER RICETTAZIONE…