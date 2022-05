E' MADONNA O UN PUGILE SUONATO? - LA POP STAR SI PRESENTA COL FIGLIO 16ENNE AL CAMPIONATO MONDIALE DEI PESI LEGGERI – I DUE INDOSSAVANO DUE MAXITUTE A STRISCE DI ADIDAS (ARIDATECE ROCKY BALBOA E APOLLO CREED!)

Dagotraduzione da PageSix

Sabato scorso Madonna e il figlio adottivo 16enne David Banda si sono presentati insieme al Campionato Mondiale dei pesi leggeri del WBA al Barclays Center di Brooklyn.

david banda e madonna al wba world lightweight championship

Madre e figlio avevano un look abbinato ispirato all’evento.

Banda, che ama la moda gender-fluid, ha sfoggiato un abito rosso pomodoro di Adidas in collaborazione con Gucci, che sarà disponibile per i comuni mortali dal 7 giugno.

La pop star 63enne indossava una tuta a righe nere di Adidas in collaborazione con Balenciaga, che ha debuttato all’ultima sfilata del brand a New York e già è andata sold out.

La coppia madre-figlio ha optato per occhiali da sole colorati (gialli per David, rosa per la Material Girl) e collane e ciondoli firmati da Vivienne Westwood per Banda, catene e croci tempestate di diamanti per Madonna.

Domenica Madonna ha condiviso su Instagram una serie di scatti della serata, tra cui un selfie in cui sfoggiava un passamontagna di pizzo nero e un'altra di David. "Serata di lotta in famiglia", ha sottotitolato il suo post.

david banda e madonna al saturday s wba world lightweight championship

"Mamma iconica e figlio iconico", ha commentato un fan, mentre un altro ha scritto: "David in questo momento è il ragazzo più cool della Terra".

Oltre a Banda, Madonna ha altri tre figli adottivi: Mercy James, 16 anni, e le gemelle Estere e Stelle Ciccone, mentre ha avuto la figlia maggiore Lourdes, 25 anni, dall'ex fidanzato Carlos Leon, e il figlio Rocco, 21 anni, con l'ex marito Guy Ritchie.

david banda e madonna al wba world lightweight championship 2