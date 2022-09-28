E' MORTO IL FRATELLO DI RENZO ARBORE, ALFONSO - AVEVA 91 ANNI, VIVEVA A FOGGIA E FACEVA L'ANTIQUARIO - A RENZO ARBORE LE CONDOGLIANZE DELLA REDAZIONE DI DAGOSPIA...

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(ANSA) - Lutto per Renzo Arbore. All'età di 91 anni è morto a Foggia Alfonso, suo fratello maggiore, che faceva l'antiquario. "Ha vissuto tutta la sua vita alla ricerca del bello", si limita a dire lo showman chiuso nel suo dolore.

 

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