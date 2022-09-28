(ANSA) - Lutto per Renzo Arbore. All'età di 91 anni è morto a Foggia Alfonso, suo fratello maggiore, che faceva l'antiquario. "Ha vissuto tutta la sua vita alla ricerca del bello", si limita a dire lo showman chiuso nel suo dolore.
E' MORTO IL FRATELLO DI RENZO ARBORE, ALFONSO - AVEVA 91 ANNI, VIVEVA A FOGGIA E FACEVA L'ANTIQUARIO - A RENZO ARBORE LE CONDOGLIANZE DELLA REDAZIONE DI DAGOSPIA...-
(ANSA) - Lutto per Renzo Arbore. All'età di 91 anni è morto a Foggia Alfonso, suo fratello maggiore, che faceva l'antiquario. "Ha vissuto tutta la sua vita alla ricerca del bello", si limita a dire lo showman chiuso nel suo dolore.
CAFONALINO PROFUMATO – NELL’ATELIER DELLA CREATRICE DI PROFUMI LAURA BOSETTI TONATTO SI FESTEGGIANO I 32 ANNI DEL DIVO DEL FLAMENCO SERGIO BERNAL – DA ANGELO BUCARELLI A MARILÙ LUCREZIO FINO A CECILIA PRIMERANO, TUTTI FELICI E CONTENTI DI SNIFFARE LE FRAGRANZE IDEATE DALLA PADRONA DI CASA, DI PARLARE DEI SEGRETI DELLA REGINA ELISABETTA CON IL MARITO VITTORIO SABADIN E DI MAGNA’ LA TORTA CON I FRUTTI DI BOSCO PREPARATA PER IL BONISSIMO E TONICISSIMO BALLERINO SPAGNOLO…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
QUAL È IL MODO MIGLIORE PER MANTENERE IL CERVELLO IN SALUTE MENTRE INVECCHIAMO? ESISTONO INNUMEREVOLI STUDI CHE DESCRIVONO IN DETTAGLIO I MODI PER PREVENIRE IL DECLINO COGNITIVO, MA UN TEAM DI RICERCATORI NORVEGESI HA TROVATO IL MODO DI RIASSUMERE IL TUTTO CON TRE SEMPLICI RACCOMANDAZIONI: ESERCIZIO FISICO, SOCIALITÀ E NUOVI HOBBY…