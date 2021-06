L'OMBRA DELLA CINA SU APPLE - PECHINO E' DIVENTATO IL PRIMO FORNITORE DELL'AZIENDA GUIDATA DA TIM COOK: HA SUPERATO ANCHE TAIWAN - IL SORPASSO NEL 2020, NONOSTANTE LA GUERRA COMMERCIALE DI DONALD TRUMP CONTRO LA CINA - MERITO DEI PREZZI: "SONO DISPOSTI AD ASSUMERE ATTIVITA' A BASSO MARGINE CHE ALTRI FORNITORI SONO RILUTTANTI A RACCOGLIERE"

Lo scorso anno, per la prima volta, Apple ha utilizzato più fornitori dalla Cina che da Taiwan. Nonostante la guerra commerciale di Donald Trump contro la Cina, secondo un'analisi del Nikkei Asia la società tecnologica, nel 2020, ha avuto 51 fornitori con sede in Cina e a Hong Kong. La cifra va messa a confronto con quella del 2018 (per il 2019 Apple non ha rilasciato dati): allora i fornitori erano 42. Sarà difficile per il governo degli Stati Uniti persuadere Apple a diventare meno dipendente dalla Cina.

Apple è la più grande azienda tecnologica al mondo e ha venduto più di 300 milioni di dispositivi nel 2020, tra iPhone, orologi, iPad e Mac, con un business che vale centinaia di miliardi di dollari. È un business enorme, che ha alla base una base di produzione gigantesca e un pool di competenze in Cina che nessun altro paese può eguagliare.

I fornitori cinesi hanno avuto successo anche perché hanno offerto prezzi con cui è difficile competere, ha detto un responsabile della catena di approvvigionamento Apple a Nikkei Asia, aggiungendo che diventare un fornitore Apple è un «biglietto d'oro».

«Sono disposti ad assumere attività a basso margine che altri fornitori sono riluttanti a raccogliere», ha affermato il manager. «In questo modo, possono gradualmente salire di livello lavorando con Apple e in seguito possono fare offerte per ulteriori affari la prossima volta».

Apple utilizza i produttori a contratto per produrre i suoi dispositivi in Cina. Ad esempio, Foxconn, Pegatron e Wistron impiegano centinaia di migliaia di lavoratori per assemblare dispositivi Apple in Cina.

Apple ha cercato di espandere la sua catena di produttori a contratto in altri paesi asiatici come l'India come parte degli sforzi per diversificare.

Sebbene sia di proprietà di Taiwan, Foxconn ha intrapreso più attività Apple in Cina e ciò ha aumentato la dipendenza dalla terraferma, che è cresciuta negli ultimi anni nonostante la tensione politica tra Pechino e Washington.

Secondo l'analisi dell'elenco dei fornitori di Reuters nel 2019, le fabbriche a contratto di Apple in Cina hanno aggiunto molte più sedi che altrove. Foxconn si è espansa da 19 sedi nel 2015 a 29 nel 2019 e Pegatron è passata da otto a 12.

Apple ha anche acquistato sempre più materie prime come chip, cablaggi e circuiti stampati dalla Cina che altrove negli ultimi anni, ha riferito Reuters.