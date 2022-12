1 – SFIORÒ IL FONDOSCHIENA COL DORSO DELLA MANO IL GIUDICE LO ASSOLVE: IL TOCCO FU FUGACE

Da “Libero quotidiano”

La pacca sul sedere? È violenza sessuale, ma non sempre. Gli ermellini nel 2016 avevano chiarito che molto dipende dalla durata del contatto, se prolungato o fugace, e dal modo in cui la mano tocca il lato B della vittima, se col palmo o col dorso. Così, giorni fa, la giudice del Tribunale di Lecce Simona Panzera, come riporta il sito Lecceprima, ha archiviato il procedimento penale nei confronti di un 51enne di Spongano accusato di aver toccato il fondoschiena di una commessa lo scorso giugno.

L'uomo aveva poggiato in modo fulmineo il dorso della mano sulla zona intima di una ragazza intenta a sistemare della merce sullo scaffale. Il tocco, della durata di meno di una frazione di secondo, e il fatto di aver usato il dorso della mano, ha fatto concludere che non era un palpeggiamento. Da qui l'archiviazione del caso.

Filippo Facci per “Libero quotidiano”

Niente è peggio che far parte di una maggioranza, e andò esattamente così quando la telecronista Greta Beccaglia si prese una pacca sul sedere fuori dallo stadio Castellani di Empoli (27 novembre 2021) e da queste parti scrivemmo che era stata solo una volgare bravata, una cronaca minore scappata di mano, qualcosa che non meritava un serio dibattito sulla violenza sessuale e, tantomeno, la crocifissione di un «paccatore» alla «Amici miei» (un ristoratore) che divenne un perseguitato mentre la telecronista vincolava per sempre la sua carriera a una pacca sul sedere di cui parlò in trecento trasmissioni televisive.

Ora, come allora, tocca far parte di una maggioranza: quella che giudica abnorme la decisione dei giudici di condannare il «violento sessuale» a un anno e sei mesi con sospensione del carcere (il pm voleva 6 anni di galera) a patto che risarcisca decine di migliaia di euro ai più vari soggetti, ma, soprattutto, segua «percorsi di recupero» in compagnia di simpaticoni che la violenza sessuale l'hanno praticata sul serio. Che cosa resta? Un padre di famiglia rovinato (nonostante si sia scusato cento volte nelle maniere più umilianti), una tragedia prettamente giornalistica, la piccola rivalsa sociale di una cronista vestita da pin up e, personalmente, la sospensione da un social network con accuse di «victim blaming» che non so ancora che cazzo sia.

