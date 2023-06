1 giu 2023 16:31

E' UNA RIVOLTA GENERAZIONALE: ANCHE IN CINA I RAGAZZI SONO STUFI DI LAVORARE PER POCHI SPICCI – LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE DEL DRAGONE È AI MASSIMI STORICI: IL 20% DEI RAGAZZI TRA I 16 I 24 ANNI NON HA UN LAVORO (E IN MOLTI NEANCHE LO CERCANO) – I GIOVANI CINESI, CHE SI SONO LAUREATI, NON VOGLIONO FINIRE NEI CAMPI O NELLA CATENA DI MONTAGGIO DI UNA FABBRICA – IL PRESIDENTE XI JINPING LI CAZZIA: "BISOGNA IMPARARE A MANGIARE L'AMAREZZA"