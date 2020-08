L'ULTIMA DOSE - IN PROVINCIA DI VARESE DUE BAMBINE DI 12 E 6 ANNI TROVANO I GENITORI STRAFATTI DI DROGA E AGONIZZANTI SUL DIVANO DI CASA - LA COPPIA AVEVA ASSUNTO STUPEFACENTI NELLA NOTTE MA LE FIGLIE NON SI SONO ACCORTE DI NULLA FINO AL GIORNO SEGUENTE QUANDO HANNO CHIAMATO I SOCCORSI - LA MADRE, UN’INSEGNANTE 48ENNE, È MORTA SUBITO. IL PADRE, UN ARTIGIANO DI 45, È DECEDUTO DOPO DUE GIORNI…

Francesco Rigatelli per "La Stampa"

overdose 2

Due bambine di 12 e 6 anni hanno trovato i genitori agonizzanti sul divano del salotto di casa e hanno chiamato i soccorsi nel tentativo disperato di salvarli. La tragedia è successa lunedì mattina a Castronno, a metà strada tra Varese e Gallarate. La mamma Elena Gambino, insegnante di 48 anni, è morta subito, mentre il papà, Gianluca Macchi, artigiano di 45, è deceduto martedì sera in ospedale.

Questo il risultato di una domenica sera di ordinaria follia in cui qualcosa è andato storto. I soccorritori del 118 si sono trovati davanti a una situazione terribile, con le bambine sopravvissute a quello che al momento sembra un abuso di stupefacenti e alcol. Una storia su cui indaga il sostituto procuratore di Varese Luca Petrucci e che solo l'autopsia potrà chiarire fino in fondo.

overdose

Dalla prima ricostruzione dei carabinieri di Tradate, guidati dal tenente Sebastiano De Jannello, i due avrebbero assunto un cocktail di sostanze diverse, ma non ci sarebbero segni di effrazione o di violenza sui due corpi e la scientifica non avrebbe trovato niente che faccia sospettare interventi esterni rispetto al nucleo famigliare. L'omicidio e il suicidio sembrerebbero complicati da dimostrare e la banalità potrebbe essere quella dell'incidente dovuto a dosi sbagliate o a mix fatali.

overdose 1

Fino allo scorso weekend la famiglia era conosciuta e stimata in paese come un nucleo tranquillo, senza problemi particolari o segnalazioni ai servizi sociali. Una coppia affiatata, lavoratrice con due bambine splendide, come ricorda il sindaco Giuseppe Gabri: «Prima di scrivere commenti mettetevi nei panni di un parente stretto della vittima e se il commento da voi pensato potrebbe infastidire evitate di scriverlo. Usate sensibilità».

genitori in overdose 1

Elena Gambino, nata negli Stati Uniti, si era trasferita a Castronno nella villetta di famiglia e insegnava inglese vicino Milano, mentre il compagno, originario di un paese limitrofo, Gazzada Schianno, lavorava in un'azienda artigiana della zona che produce occhiali. Gianluca Macchi era sopravvissuto alla notte di domenica e dopo l'allarme dato dalla maggiore delle due sorelline era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Circolo di Varese, dove i medici lo hanno intubato, ma a nulla sono valsi i tentativi di tenerlo in vita.

La villetta della tragedia, nella centrale via Cavour di Castronno, si sviluppa su tre livelli. Le bambine dormivano all'ultimo piano e per questo non si sarebbero accorte fino al mattino di quanto avvenuto al secondo nel salotto di casa. Delle piccole solo la minore era nata dalla relazione dei due, mentre la più grande veniva da una precedente storia della donna. Una volta arrivati i soccorsi, le due sono state allontanate e affidate alle cure di un parente.

MORTE PER OVERDOSE DI EROINA MORTE PER OVERDOSE DI EROINA overdose siringa il chemsex puo portare ad overdose e probelmi mentali