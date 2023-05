21 mag 2023 08:50

ACHILLE, MA CHE STAI A DI’? – OSPITE DI “IN ONDA”, OCCHETTO HA DATO UNA SUA BIZZARRA SPIEGAZIONE SU COSA SIA ACCADUTO IN EMILIA-ROMAGNA. “È STATO IL SIGNORE CHE DA TEMPO VEDEVA QUESTI RAGAZZI CHE CON LA VERNICE LANCIAVANO ALLARMI MA ERANO INASCOLTATI. E ALLORA IL SIGNORE HA DETTO LORO: ‘CI PENSO IO A FARE CAPIRE CHI NON VI ASCOLTA’. E HA FATTO COME QUANDO MANDÒ L’INVASIONE DELLE CAVALLETTE” – GELO IN STUDIO, MUTA ANCHE ELLY SCHLEIN IN COLLEGAMENTO. SOLO DAVID PARENZO HA COMMENTATO… – VIDEO