7 dic 2021 20:20

ADDIO ALLE TAMARRATE BERLUSCONIANE. DRAGHI RIFÀ IL LOOK ALLA SALA STAMPA DI PALAZZO CHIGI – VIA GLI STUCCHI BIANCHI, GLI SPECCHI, LE RIPRODUZIONI DI COLONNE E CAPITELLI CORINZI, NIENTE PIÙ FONDALE BLU. NIENTE MARMI PREGIATI E RUBINETTI A “SFIORAMENTO”. IN PERFETTA LINEA CON SUPERMARIO, SI OPTERÀ PER UN RESTYLING PIÙ SOBRIO: GRANDE ATTENZIONE ALLA PRATICITÀ, MA SOPRATTUTTO AL PORTAFOGLIO…