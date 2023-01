E ADESSO I COMPLOTTARI CHE DICONO? – UN GIUDICE DI SAN FRANCISCO HA DIVULGATO IL VIDEO DELL’AGGRESSIONE A PAUL PELOSI: NELLE IMMAGINI, RIPRESE DALLA BODYCAM DI UN AGENTE, SI VEDE IL MARITO DI NANCY IN MUTANDONI E PIGIAMA CHE TIENE UNA MANO SUL MARTELLO IMPUGNATO DAL SUO AGGRESSORE – QUANDO LA POLIZIA INTIMA ALL’UOMO DI FERMARSI, LUI SI SCAGLIA CONTRO PELOSI E… VIDEO

Estratto dell'articolo di Viviana Mazza per www.corriere.it

Un giudice di San Francisco ha divulgato le immagini riprese dalla bodycam di un agente intervenuto in casa di Paul Pelosi, durante l’aggressione nei suoi confronti del 28 ottobre 2022.[…]

Nel primo video gli agenti arrivano nella casa, bussano, Paul Pelosi apre la porta, in camicia e boxer come qualcuno che sia stato svegliato nel sonno, mentre tiene una mano sul martello impugnato da DePape, che è vestito: sembrano calmi entrambi, ma quando la polizia vede l’arma e chiede che lo lascino cadere, DePape la usa per colpire con violenza Pelosi. Allora i poliziotti bloccano l’aggressore, mentre Pelosi giace a terra senza muoversi. In seguito è stato operato per frattura al cranio.

DePape, canadese, che si trovava illegalmente negli Stati Uniti, è accusato di tentato omicidio, aggressione con arma letale, tentato rapimento di un funzionario federale; alla polizia ha detto che il suo obiettivo era catturare e interrogare Nancy Pelosi, che però si trovava a Washington, e che le avrebbe spaccato le ginocchia le gli avesse “mentito […]

