ADRIANA CHECHIK E’ UNA DELLE POCHE PORNOSTAR A CUI HA FATTO IL CULO ANCHE IL FISCO AMERICANO: STANGATA DA 1 MILIONE DI EURO PER TASSE NON PAGATE (DA 6 ANNI) - BARBARA COSTA: “IL CONTENZIOSO CON L’ERARIO È LA PIÙ RECENTE DELLE MALESORTI CHE DA UN PO’ CADONO SU ADRIANA CHECHIK. È FERMA COL PORNO DA QUASI 1 ANNO, CIOÈ DA QUANDO SI È GRAVEMENTE ROTTA LA SCHIENA IN PIÙ PUNTI AL "TWITCHCON", DOVE GLI STREAMER COME ADRIANA SI ESIBISCONO A PAGAMENTO IN RISCHIOSISSIMI SHOW. ADRIANA, SALTANDO IN UNA FOSSA DI CUSCINI SPUMOSI È…”

Barbara Costa per Dagospia

adriana chechik 22

Che succede se una pornostar non paga le tasse? Le fanno il c*lo! Non è una battuta, è quello che è realmente successo a Adriana Chechik, 31 anni, che si è appena messa in regola con il fisco, per un arretrato di… 6 anni!!!!! 6 anni senza soddisfare l’erario USA, che però l’ha stanata, obbligandola ad assumere un team di vari fiscalisti (!), che l’hanno indotta a saldare allo Stato, tra tasse e arretrati e multe, tenetevi forte, 1 milione di dollari!

E questo non solo perché col fisco USA ci sta poco da scherzare, e non solo perché le pornostar in USA pagano le imposte a seconda di dove risiedono, e dove lavorano, ma perché hanno un mese di tempo – aprile – per fare la dichiarazione dei redditi, più un bonus – ottobre – per dichiarare quanto si sono dimenticate e/o sbagliate. La California, stato principe del porno girato, ma non stato dove maggior parte di/elle pornostar risiede (è troppo caro), da 3 anni ha imposto per legge che ogni attore e attrice porno si identifichi come "persona-impresa", come tale si registri, si metta in regola, e paghi i tributi. Adriana Chechik ha fatto la furba a lungo.

adriana chechik 8

Il contenzioso con l’erario è la più recente delle malesorti che da un po’ cadono su Adriana Chechik (vero nome Dezarea Kristina Charles), pornostar di fama mondiale e come tale tassata anche se pornostar forse non lo sarà mai più. Adriana è ferma col porno da quasi 1 anno, cioè da quando si è gravemente rotta la schiena in più punti al "TwitchCon", evento annuale organizzato a San Diego dalla piattaforma di streaming "Twitch", dove gli streamer come Adriana si esibiscono a pagamento in rischiosissimi show.

adriana chechik post incidente 1

Adriana, saltando come accordo in una fossa di cuscini spumosi è atterrata, in mezzo, in un punto poco profondo, facendosi molto molto male. Da quel che so, non verrà risarcita. I suoi legali sono al lavoro, ma ogni streamer ha prefirmato una intesa di 2 pagine in cui accettava l’esonero di Twitch da ogni responsabilità.

adriana chechik 18

E già da qualche mese Adriana Chechik aveva diminuito le sue acrobazie porno strong, perché il suo corpo, e il suo medico, le avevano intimato di darsi una calmata con un porno che, come lo girava lei, era più una lotta, una sfida a sé stessa a raggiungere ogni volta nuovi limiti, scavalcarli, e puntare l’asta sempre più in alto. Pertanto ben prima dell’incidente al "TwichCon", il corpo di Adriana era danneggiato. Fare porno super strong come piaceva a lei le ha riportato la deformazione d’un nervo e seri problemi al collo, questi ultimi provocati da forsennato e sovente sesso orale.

adriana chechik 9

Dopo il duro incidente al TwitchCon, Adriana è andata più volte sotto i ferri, la prima ben 5 ore e mezza, e le hanno riaggiustato la schiena, fuso più vertebre e inserito un sostegno in metallo, la seconda per risistemarle l’apparato urinario nel suo complesso, per l’impatto completamente andato. In tutto questo, Adriana ha dovuto abortire un figlio che nemmeno sapeva di aspettare. Sono seguiti mesi di dolorosissima e faticosissima riabilitazione, passi postati uno dopo l’altro sui social, che non sono ancora finiti.

adriana chechik 19

Seppur Adriana da ultimo riappare sui social d’aspetto mooolto migliore, e seppur il suo fisico sembri di nuovo stupendo come prima, va tolto dalla testa che lei torni a pornare: lo dico ai fan che intasano i suoi social di porno pretese (più di uno le chiede spettacoli di pole dance: ma avete visto che razza di cicatrice ha Adriana sulla schiena???), e fan che non sono pochi (4 milioni su Instagram, 1 milione su Twitter, 325 mila su Tik Tok, 40 mila abbonati su Discord, più un branco di arrapati che non la molla su OnlyFans neppure se materiale hot non lo pubblica più, lo ha rimpiazzato con pensieri e quotidianità "pulite"), e fan talmente infatuati di Adriana che, l’indomani dall’incidente alla schiena, hanno sommerso le sue clip su Pornhub e co. di cliccate, tanto da spedirla sul podio delle star le più viste, anche se col porno ferma (dall’incidente, Adriana è salita in top 10, top 5, non scendendo sotto la top 20).

adriana chechik cicatrice schiena

E fan che le hanno fatto comunque conquistare una nomination agli Oscar '23 (Adriana ne ha vinti 11) e fan che hanno innalzato l’etere porno apprezzamento di Adriana a livelli inauditi, serbandolo costante in questi mesi di stop. Ma Adriana ci sta avvisando, che non tornerà al porno attivo: la sua schiena non le permette di realizzare nulla di paragonabile a ciò che ha pornato in passato.

adriana chechik incidente

Il futuro di Adriana che, tasse sanate, una milionaria rimane, una delle dive vere del porno contemporaneo, medaglia d’oro in più specialità (tra queste la doppia e la tripla penetrazione, avanti e indietro, e orge a numero infinito di peni, e prima di infortunarsi Adriana aveva in programma un’orgia illimitata coi suoi fan, una peculiarità che fanno in poche, anche perché avercela, l’orda di fan che ha lei) è nell’AI, in Adriana Chechik AI, in azione e in progressione costante.

È questo l’unico porno in cui potremo ammirarla, d’ora in poi. Oppure seguirla in posa di insegnante porno. Non sto parlando di porno prestazioni allievo e maestra, ma dell’intenzione di Adriana di mettersi in cattedra. Non come in Academy by Siffredi, bensì da motivatrice, per le nuove leve.

adriana chechik 1

E specie per far entrare nelle loro teste che lei, Adriana Chechik, per diventar tale, ci ha messo 10 anni. 10 anni di porno oltre limite. OK, quando lei ha iniziato, i social erano altra roba. E ora la Chechik è un asso dei social. Una influencer attentissima alle regole che Zuckerberg impone a schermo degli utenti minorenni. “Io ho subìto diverse lesioni e traumatiche”, ci dice Adriana, “la mia vita non è e non potrà mai più essere la stessa”. Sipario sul porno, e senza estremo porno d’addio.

adriana chechik 2 adriana chechik 15 adriana chechik incidente 1 adriana chechik 12 adriana chechik 11 adriana chechik 14 adriana chechik 10 adriana chechik post incidente adriana chechik 16 adriana chechik incidente 2 adriana chechik 17 adriana chechik 4 adriana chechik ig adriana chechik 13 adriana chechik 6 adriana chechik 7 adriana chechik adriana chechik 2 adriana chechik 3 adriana chechik 1 adriana chechik 9 adriana chechik 8 adriana chechik 5 adriana chechik adriana chechik of adriana chechik 7 adriana chechik 6 adriana chechik 3