24 ott 2022 19:40

UN AEREO PARTITO DAL MESSICO E DIRETTO IN COSTA RICA È PRECIPITATO NEL MAR DEI CARAIBI - A BORDO C'ERANO SETTE PERSONE, TRA CUI IL MAGNATE TEDESCO RAINER SCHALLER, FONDATORE DELLE PALESTRE "MCFIT" E LA SUA FAMIGLIA - AL MOMENTO SONO STATI RITROVATI I CORPI DI UN ADULTO E DI UN BAMBINO, MA NON È STATO ANCORA POSSIBILE IDENTIFICARLI E LE RICERCHE SONO STATE INTERROTTE A CAUSA DEL MALTEMPO - NON SONO ANCORA CHIARE LE CAUSE DELL'INCIDENTE...