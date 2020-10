AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA CHE C’È UNA FIGLIA IN PIÙ – LA RESA DI RE ALBERTO DI BELGIO CHE, DOPO UNA LUNGA BATTAGLIA LEGALE CULMINATA CON UN TEST DEL DNA, HA ACCOLTO DELPHINE BOËL, LA FIGLIA NATA NEL '68 DALLA RELAZIONE CON LA BARONESSA SYBILLE DE SÉLYS LONGCHAMPS - A SANCIRE L’INCONTRO UNA FOTO CHE RITRAE IL SOVRANO, LA MOGLIE PAOLA E DELPHINE SORRIDENTI: E PENSARE CHE FINO A QUALCHE MESE FA IL RE SI ERA SEMPRE…

Francesca Pierantozzi per “il Messaggero”

l'ex regina Paola, l'ex re Alberto II e Delphine Boel

E vissero tutti, se non felici, almeno riconciliati, alla corte dei Sassonia-Coburgo-Gotha, sovrani dei Belgi. Ieri c' è stata la prima foto della famiglia allargata, a chiudere un feuilleton che dura da oltre vent' anni. Sorridenti, «sereni, guariti e riconciliati» come hanno detto in un comunicato l' ex re Alberto II posa finalmente accanto a Delphine Boël, la figlia naturale nata nel 68 dalla sua lunga relazione con la baronessa Sybille de Sélys Longchamps. Sulla poltrona accanto, sorridente e riconciliata anche lei, la moglie di Alberto e madre dei suoi tre figli legittimi (tra cui l' attuale re Filippo), Paola di Liegi, già Ruffo di Calabria.

DELPHINE BOEL

La storia di Delphine, pittrice e artista quotata, era ormai nota a tutti, mancava soltanto l' abbraccio del papà, dopo che a gennaio Alberto era stato costretto, davanti all' irrefutabile prova del test Dna, a riconoscere la paternità. Filippo aveva fatto il primo passo un paio di settimane fa, ricevendo la sorellastra nella sua residenza privata al Palazzo di Laeken, e postando una foto tra fratelli, lei in jeans e maglietta colorata, lui in camicia a quadretti e giacca un po' sformata.

la baronesssa sybille de selys longchamps

La cosa era molto piaciuta ai Belgi e alla fine anche al recalcitrante padre: «Io e mia moglie - aveva subito scritto Alberto - siamo molto felici dell' iniziativa del Re, che indica giorni migliori per tutti, in particolare per Delphine».

E voilà che il nome della figlia veniva finalmente pronunciato.

Aprendo le porte al riconoscimento finale della nuova principessa (anche se, nata fuori del matrimonio, non entra nella linea della successione al trono, non avrà incarichi pubblici, né alcuna dotazione in denaro).

«Dopo i tumulti, le ferite e le sofferenze, è arrivato il tempo del perdono, della guarigione e della riconciliazione» hanno scritto da palazzo reale ieri, per suggellare la pace fatta tra figlia, padre naturale e matrigna.

delphine boel

Quando Alberto incontrò Sybille de Sélys, nel 1966, aveva 33 anni, i suoi tre figli erano nati, e il matrimonio con Paola era in crisi. Lei soffriva il clima, l' atmosfera, la vita in Belgio, narrano le cronache, e entrambi conducevano vite separate. Sybille era la figlia dell' ambasciatore belga in Grecia e moglie, infelice, dell' imprenditore Jacques Boël, ed è ad Atene che scoppiò il colpo di fulmine.

«Veniva spesso a casa da noi - racconta Delphine, a lungo definita la Mazarine belga, dal nome della figlia segreta di François Mitterrand - spesso quando uscivano mi portavano con loro, al rientro, se mi ero addormentata, era lui che mi riportava in braccio a casa». Nel 1976 Sybille decide di trasferirsi a Londra, dove Delphine studia alla prestigiosa Chelsea School of Art. Alberto le chiama ogni giorno, le va trovare. Pensa al divorzio, ne parla al fratello, re Baldovino, ma poi rinuncia. Nell' 84, lui e Paola, fino ad allora praticamente separati a palazzo, si ritrovano. Alberto rompe quasi completamente i contatti con la seconda famiglia.

re alberto ii con paola ruffo di calabria e i figli filippo, laurente e astrid

LA RIVELAZIONE Nel 93 diventa re. Delphine fa la sua vita, diventa un' artista riconosciuta, ha due figli. Nel 99, una biografia di Paola di Liegi scritta da un giornalista 18enne fiammingo, Mario Daneels, rivela per la prima volta al pubblico l' esistenza della figlia segreta del re. Delphine chiama il padre, ma lui rifiuta qualsiasi contatto: «Non sei mia figlia», le dice.

delphine boel 8

Rifiuta anche di aiutarla quando Sybille viene ricoverata per problemi cardiaci. Per Delphine è l' inizio di una battaglia: «Per la verità, per nient' altro. Non volevo certo che qualcuno mi chiamasse Sua Altezza reale, volevo solo essere sorella di mia sorella e dei miei fratelli, volevo avere il diritto di esistere».

