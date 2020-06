AHO, 'STI TEDESCHI QUANDO LE FANNO BRUTTE, LE FANNO BRUTTISSIME - TRENTAMILA (30.000!) SOSPETTATI DI APPARTENERE A UNA RETE DI PEDOFILI. UNA MEGA-INCHIESTA PARTITA DAL NORDRENO-VESTFALIA. NELLE CHAT I PEDOFILI, CHE METTEVANO SU INTERNET I VIDEO DELLE LORO VIOLENZE, SI INCORAGGIANO A VICENDA

pedofilia 3

(ANSA) - Nell'inchiesta sulla rete di pedofili partita dalla città di Bergisch Gladbach, in Germania, ci sono oltre 30 mila sospettati. Lo ha affermato il ministro della giustizia del Land del Nordreno-Vestfalia Peter Bisenbach a Duesseldorf, secondo quanto riportano alcuni media tedeschi fra cui la Dpa. Gli inquirenti hanno rivelato come molti di questi soggetti si scambino informazioni in alcuni forum sul web, dandosi anche consigli su come rendere accomodanti i bambini.

pedofilia online 4

Si tratta di una rete criminale internazionale che ha il suo epicentro nelle regioni di lingua tedesca. Nelle chat, stando agli inquirenti, i pedofili, che dopo gli abusi mettono su internet i video delle loro violenze, si incoraggiano a vicenda. Fino ad ora, nel caso della rete scoperta a partire da Bergisch Gladbach erano stati identificati 72 sospettati. Le indagini erano iniziate lo scorso ottobre con un arresto a Bergisch Gladbach, vicino Colonia.

A maggio era stato arrestato un soldato di 27 anni. "Non avevo mai sospettato neppure lontanamente questa dimensione del fenomeno degli abusi in rete. Dobbiamo ammettere che questi crimini sono molto più diffusi di quanto immaginassimo", ha affermato il ministro della giustizia del Land.

pedofilia online 5