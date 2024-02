ALLARME BOMBA A SANREMO! IERI SERA, POCO PRIMA DI MEZZANOTTE, È STATA EVACUATA VILLA NOBEL, DOVE ERA IN CORSO UNA FESTA PROMOSSA DA RADIO MEDIASET. ALLA SERATA C’ERANO QUASI TUTTI I CANTANTI CHE PRENDERANNO PARTE AL FESTIVAL DELLA CANZONE – ALL’IMPROVVISO LA POLIZIA HA FATTO IRRUZIONE E HA CHIESTO A TUTTI DI LASCIARE LA SALA – LA TESTIMONIANZA DI FRANCESCO FACCHINETTI: “SEMBRA CHE CI SIA QUALCOSA DI ESPLOSIVO, MA NON È SUCCESSO NIENTE”

Allarme bomba a Sanremo. Villa Nobel, dove era in corso una festa promossa da Radio Mediaset, è stata evacuata. Alla serata erano presenti anche molti degli artisti che prenderanno parte al Festival. Le forze dell'ordine hanno isolato la zona, sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e i nuclei cinofili antiesplosivo della polizia.

I partecipanti si erano appena seduti per la cena, quando all'improvviso hanno fatto irruzione le forze dell'ordine chiedendo di lasciare immediatamente la sala […]. La villa è stata evacuata in attesa dell'esito delle verifiche. Gli agenti hanno ampliato la zona rossa […] e la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

"Eravamo seduti ai tavoli - raccontato alcuni testimoni - quando sono entrate le forze dell'ordine e ci hanno chiesto di uscire velocemente, senza specificare altro, né fare accenno ad allarmi bomba. Siamo usciti dalla villa, che affaccia proprio sull'Aurelia, e hanno bloccato la strada per i controlli. Ora siamo rientrati nei rispettivi hotel".

Due giovani camerieri […] hanno riferito che "la polizia è arrivata con le torce e ci ha detto di uscire. Si è svolto tutto con grande tranquillità, ma le persone non hanno potuto prendere i loro effetti personali. E' rimasto tutto dentro".

Il racconto di Francesco Facchinetti "Stiamo uscendo perché è accaduto un allarme bomba, è arrivata la polizia per controllare, vediamo cosa succede". Così Francesco Facchinetti, presente a Sanremo in qualità di manager di Mr Rain, ha raccontato su Instagram la situazione a Villa Nobel. "Eravamo al primo, circa 350 persone, quindi tutti preoccupati, vedendo i cani che cominciavano a girare: sembra che ci sia qualcosa di esplosivo, non so bene cosa". Facchinetti ha comunque rassicurato i suoi follower sul fatto che "non è successo niente" […]

