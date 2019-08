ALT! L'UOMO ARRESTATO PER GLI ACCOLTELLAMENTI DI LIONE È UN RICHIEDENTE ASILO AFGHANO E NON CI SAREBBE UN SECONDO ASSALITORE – NELL'ATTACCO UN RAGAZZO È MORTO E ALTRE 9 PERSONE SONO RIMASTE FERITE

UN RAGAZZO È STATO UCCISO A COLTELLATE E ALTRE NOVE PERSONE SONO RIMASTE FERITE A VILLEURBANE, VICINO A LIONE. AD ATTACCARE SONO STATI DUE INDIVIDUI, UNO È IN FUGA E L’ALTRO, UN AFGHANO, È STATO ARRESTATO – AL MOMENTO NON È CHIARO SE SI TRATTI DI RISSA O DI TERRORISMO – VIDEO: UNO DEI DUE SOSPETTI IN STRADA CON UNO SPIEDO DA CUCINA

accoltellamenti a lione

(LaPresse/AFP) - Il presunto responsabile dell'attacco all'arma bianca avvenuto nella banlieue di Lione è stato arrestato per "omicidio e tentato omicidio". Lo riferisce ad AFP la procura di Lione. Secondo una fonte di polizia, si tratta di un richiedente asilo afghano. In un primo momento le autorità avevano riferito di un secondo sospettato in fuga, ma la procura e una fonte di polizia hanno successivamente smentito l'esistenza di un secondo assalitore. Al momento la procura nazionale antiterrorismo (Pnat) non è stata incaricata di occuparsi del caso.

