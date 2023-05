ALT: C’È UN SECONDO VIDEO DEI VIGILI DI MILANO CHE PRENDONO A MANGANELLATE LA TRANS A MILANO – AGLI ATTI DELL'INCHIESTA ANCHE LA TESTIMONANZA E IL FILMATO DI UN 41ENNE CHE HA ASSISTITO ALLA SCENA MERCOLEDÌ SCORSO: "CHIEDEVO AI VIGILI DI SMETTERE, LEI AVEVA SANGUE SUL VOLTO" – LA TRANSESSUALE ERA STATA CARICATA SULL'AUTO DELLA POLIZIA LOCALE IN SEGUITO A UNA SEGNALAZIONE PER OSCENITÀ DAVANTI A UNA SCUOLA. MA ERA “MOLTO AGITATA”, COME LEI STESSO HA AMMESSO, ED È SCAPPATA DALLA VETTURA… – GLI AGENTI SONO STATI DENUNCIATI PER TORTURA DALL'AVVOCATO DELLA TRANS – VIDEO

DONNA TRANS MANGANELLATA, AGENTI DELLA LOCALE DENUNCIATI PER TORTURA

www.milanotoday.it

Sono stati denunciati per tortura gli agenti della polizia locale che hanno manganellato una donna trans in via Sarfatti a Milano (zona Bocconi) nella mattinata di mercoledì 24 maggio.

L'avvocata di Bruna, infatti, ha presentato una denuncia-querela in procura a Milano per tortura aggravata dalla discriminazione razziale, lesioni aggravate dall'abuso di potere e minacce aggravate. L'esposto è stato depositato alla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e all'aggiunto Giancarla Serafini, che stanno indagando sul fatto. […]

C'È UN ALTRO TESTIMONE (E UN SECONDO VIDEO) DELLE MANGANELLATE ALLA DONNA TRANSESSUALE

Ilara Carra per https://milano.repubblica.it/

"Ho visto degli agenti che aggredivano con il manganello e poi a botte una persona. C'era altra gente attorno, ho lasciato il motorino e mi sono avvicinato. Ho visto che la violenza proseguiva e per me era ingiustificata e sproporzionata". Stefano, 41 anni, mercoledì mattina stava andando al lavoro in scooter quando in via Sarfatti, davanti alla Bocconi, è stato testimone dell'aggressione a Bruna, la transessuale di 42 anni pestata in mezzo alla strada dalla polizia locale anche quando lei era inerme. […]

"Ho cercato di chiedere agli agenti di smetterla - dice - ma nessuno mi ha dato retta. Ho reputato allora di accendere la videocamera del cellulare chiedendo spiegazioni da cittadino di questa inaudita violenza di cui sono stato testimone".

[…] Bruna era stata caricata in auto in via Giacosa, dopo una presunta segnalazione per oscenità davanti alla scuola che non risulta però in alcun atto ufficiale. Il tragitto in auto è burrascoso, la 42enne è molto agitata e su di giri e da via Castelbarco, "per paura di essere picchiata" come dirà lei stessa, è scappata. Fino in via Sarfatti, dov'è stata bloccata da quattro agenti, accerchiata e malmenata col manganello distanziatore.

Un "uso eccessivo della forza" sul quale stanno facendo luce la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e la pm Giancarla Serafini, titolari del fascicolo per lesioni aggravate dall'aver commesso il fatto con abuso dei poteri. Anche questo video, con altre immagini, aiuteranno chiarire, in attesa delle audizioni dei vigili coinvolti e della 42enne, la vicenda dall'inizio alla fine.

"Io ho visto una donna fortemente emaciata in volto, col sangue sul viso e gli occhi sofferenti che chiedevano aiuto" che veniva portata via, prosegue Stefano. C'era un'altra signora e un piccolo capannello di persone, "spettatori attoniti e indifferenti - dice Stefano - . Prima di andarmene ho chiesto loro come mai non avessero fatto nulla. E una signora mi ha detto: "Sicuramente se lo sarà meritato"".

Stefano è rimasto scosso da quanto ha visto: "[…] Vedere vigili urbani brandire manganelli sotto a un'università sembra comunque un fatto straordinario, non siamo abituati a vedere i vigli in questa veste e speriamo di non doverci abituare". Il testimone vuole aggiungere una considerazione: "Penso che sia la cultura ad aiutare le persone a farsi percepire come un'unica entità. Non si deve restare indifferenti quando si subisce un abuso o una violenza ingiusta".

