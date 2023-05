ALTRO CHE NO PROFIT: TRA FONDI EUROPEI E INTRALLAZZI, LE ONG HANNO TROVATO UN TESORO A BRUXELLES – LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE IMPLICATE NELL'INCHIESTA QATARGATE HANNO INCASSATO OLTRE 6 MILIONI E MEZZO DI EURO IN FINANZIAMENTI DALL'UE – A ESSERE FORAGGIATA PIÙ DI TUTTE È STATA LA “NO PEACE WITHOUT JUSTICE” CHE FA CAPO A NICCOLÒ FIGÀ-TALAMANCA, MESSA SOTTO INCHIESTA PER UNA SERIE DI BONIFICI IN FAVORE DELLA FIGLIA DELL'EX EUOPARLAMENTARE ANTONIO PANZERI

Ammontano a oltre 6 milioni e mezzo di euro i fondi europei finiti alle Ong implicate nel Qatargate, l’inchiesta che ha messo nel mirino alcuni europarlamentari e una serie di Organizzazioni non governative che, secondo le accuse, avrebbero fatto da filtro a finanziamenti illeciti.

A rendere nota l’entità dei finanziamenti europei alle Ong è stata l’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi. Lo scorso 3 febbraio, assieme ad altri colleghi la Ceccardi aveva presentata un’interrogazione scritta alla Commissione. La risposta è arrivata ieri e per certi versi è sorprendente.

Si scopre così che mentre la Fight Against Impunity (quella dell’ex parlamentare Panzeri, per intenderci) non ha ricevuto fondi e non è mai stata audita dalla Commissione; alla Ong “Droit au Droit”, il cui presidente ha subito una perquisizione per via di rapporti giudicati “sospetti” con gli Emirati Arabi è stato elargito in una quindicina d’anni poco più di mezzo milione di euro.

Ben più consistenti i soldi che la Ue ha versato alla Ong “No Peace Without Justice” che fa capo a Niccolò Figà-Talamanca, messa sotto inchiesta per una serie di bonifici in favore della figlia di Panzeri. Ecco questa organizzazione ha incassato fondi per circa 6 milioni di euro, relativi a sette differenti progetti presentati e regolarmente finanziati. […]

