ELLY DOVE PENSA DI ANDARE SE SI METTE CONTRO DE LUCA? LA SCHLEIN SI PREPARA A FARE LA GUERRA AL GOVERNATORE SUL TERZO MANDATO (AL QUALE BONACCINI NON AVEVA DETTO DI NO) - ANCHE SE LA LEGGE CHE ISTITUISCE IL TERZO MANDATO VENISSE APPROVATA DALLA GIUNTA CAMPANA, LA NEOSEGRETARIA DEM NON DARA' IL VIA LIBERA A DE LUCA (PREPARATE I POP CORN!) – DOPO LE BORDATE AI CACICCHI, ELLY PENSA AL RI-COMMISSARIAMENTO DEL PARTITO IN CAMPANIA….