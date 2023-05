COME SI CAMBIA: DA MINISTRO A INFLUENCER – MARIA ELENA BOSCHI NEL 2014 DICEVA INALBERANDOSI: “GIUDICATEMI PER LE RIFORME, NON PER LE FORME” - OGGI, STANDO AL RACCONTO DEL SUO COMPAGNO, L'ATTORE-DENTISTA GIULIO BERRUTI, MEB IN MODALITA' CHIARA FERRAGNI PROVA LE SUE CREME PER LA PELLE: ''E TUTTI LE CHIEDONO SE HA FATTO IL LIFTING'' - MARCO TRAVAGLIO LA PERCULA: “IL TEMPO PASSA, IN TUTTI I SENSI…”