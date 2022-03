30 mar 2022 14:04

AMAL ESTREMI, ARRIVA LA CLOONEY – LA MOGLIE DELL’ATTORE ENTRA A FAR PARTE DELLA TASK FORCE CHE SOSTERRÀ KIEV PER ACCERTARE I CRIMINI INTERNAZIONALI COMMESSI DALLA RUSSIA IN UCRAINA: LE VITTIME POTRANNO DENUNCIARE ABUSI E VIOLENZE DEGLI INVASORI SU UN SITO WEB MENTRE I MEMBRI DEL TEAM NON INTASCHERANNO UN SOLDO PER IL LAVORO…