AMBER HEARD È GIÀ STATA CONDANNATA (DALLA PIAZZA) – MENTRE SI ATTENDE IL VERDETTO DEL PROCESSO PER DIFFAMAZIONE INTENTATO DA JOHNNY DEPP CONTRO L’EX MOGLIE, UNA PETIZIONE PER ESCLUDERLA DAL SEQUEL DI “AQUAMAM” HA GIÀ RAGGIUNTO 4,4 MILIONI DI SOTTOSCRIZIONI – È ORMAI CHIARO CHE L'OPINIONE PUBBLICA TIFA PER L'EX “PIRATA DEI CARAIBI" - IL "NEW YORK TIMES" MORALISTEGGIA: “GUARDARE UNA DONNA FATTA A PEZZI IN PUBBLICO È FONTE DI DIVERTIMENTO DAI TEMPI DEL MEDIOEVO”

Mentre il mondo intero è sospeso in attesa del verdetto del processo per diffamazione intentato da Johnny Depp contro la ex moglie Amber Heard, l'attrice è ancora una volta al centro dell'attenzione.

Amber l'anno prossimo tornerà sul grande schermo per il sequel di Aquaman (sia pure con una parte ridotta e questo al processo è stato usato dai suoi avvocati per dimostrare che Johnny le ha rovinato la carriera), ma intanto la famosa petizione lanciata su Change.org dai fan di Depp per fare pressione su Dc Comics e Warner Bros per escluderla del tutto dal film, nel giro di un mese ha più che raddoppiato le firme raccolte, arrivando a quota 4,4 milioni di sottoscrizioni, ormai vicino all’obiettivo di 4,5 milioni, che la renderà una delle top petizioni della piattaforma.

I progetti di Amber Heard

Amber Heard sul banco dei testimoni

Ma non c'è solo il mondo dei supereroi nel suo futuro. L'attrice ha in cantiere altri due film: Run away with me e In the fire. Nel primo è una misteriosa modella che incontra un americano a Parigi e con lui scopre il "sottobosco criminale" dell'industria delle passerelle in Europa; nel secondo è una psichiatra di New York che in Colombia prende sotto la sua cura un bambino posseduto dal demonio.

I progetti di Johnny Depp

Intanto rimbalzano anche le voci su come andrà avanti la carriera di Johnny Depp. L’ex star di Pirati dei Caraibi infatti è tornato alle origini: imbracciando la chitarra, è salito sul palco di tre concerti dell'amico Jeff Beck, il primo a Sheffield e gli altri due a Londra.

johnny depp a processo

Del suo nuovo film francese Jeanne du Barry in cui ha la parte di Luigi XV, anticipazioni sono state presentate a Cannes. Poi si parla di un sequel di Beetlejiuce, sempre con Tim Burton come regista che, se verrà realizzato, "potrebbe essere il campione di incassi di sempre", ha incrociato le dita un fan su Twitter.

Nel cast ci sarebbero di nuovo Wynona Ryder e Michael Keaton. Ma, tutto questo, sarà sicuramente influenzato (nel bene o nel male) dal verdetto che emetterà la giuria riunita a Fairfax.

A Fairfax giuria riunita

Nel tribunale della cittadina dello Stato della Virginia, cinque uomini e due donne si stanno arrovellando sulle tredici domande a cui il giudice Penney Azcarate ha chiesto loro di rispondere per stabilire se, e a che livello, c'è stata diffamazione e nei confronti di chi

amber heard 2

Johnny, che ha chiesto 50 milioni di dollari di danni, sostiene che nessuna major lo ha più voluto assumere dopo aver perso la parte nel sesto Pirati dei Caraibi a causa, secondo lui, dell'editoriale del Washington Post di Amber su cui si impernia l'intera bagarre. Amber, dal canto suo, ha rilanciato chiedendo il doppio perché l'avvocato dell'ex marito ha definito "invenzioni" le sue accuse.

Il tifo per l'ex 'Pirata'

Quali che siano le decisioni dei giurati, Depp ha già vinto alla corte della pubblica opinione, raccogliendo un esercito poliedrico di sostenitori: attivisti per i diritti degli uomini, media di estrema destra, nemici della Disney pronti a capitalizzare sul suo stato di star caduta dell'impero di Topolino. "Che tu le creda o no - ha commentato sul New York Times la columnist Jessica Bennett - guardare una donna fatta a pezzi in pubblico è stato fonte di pubblico divertimento dai tempi del Medioevo".

