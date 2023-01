31 gen 2023 08:30

AMERICA BANG BANG – TANTO PER CAMBIARE, ANCHE OGGI C’È STATA UNA SPARATORIA NEGLI STATI UNITI! A LAKELAND, IN FLORIDA, SONO RIMASTE FERITE NOVE PERSONE, DUE DELLE QUALI SONO IN CONDIZIONI CRITICHE: SECONDO LA POLIZIA PERÒ, QUESTA VOLTA NON C’ENTRANO RIVENDICAZIONI DI RAZZA O DI RELIGIONE, MA SAREBBE STATO UN “REGOLAMENTO DI CONTI”