AMERICA PAZZA PER "JACKASS FOREVER" - IL QUARTO EPISODIO DELLA SAGA, DOPO 11 ANNI DI ATTESA, MANDA IN VISIBILIO CRITICA E PUBBLICO - "DAILY BEAST": " IL CAPOLAVORO CHE UNIRA' L'AMERICA" - AP: "L'ANTIDOTO ALLE PERSONE BELLE E SENZA MACCHIA CHE INTERPRETANO I SUPEREROI" - WASHINGTON POST: "LE ACROBAZIE SONO MAGISTRALMENTE STUPIDE. IL LORO MESSAGGIO? IL DOLORE E' UNIVERSALE E INEVITABILE"- VIDEO

Dagotraduzione da Hollywood Reporter

Jackass Forever è... un capolavoro cinematografico che porrà fine alla pandemia e curerà le divisioni politiche? Forse!

Il film sta ottenendo di gran lunga le migliori recensioni nella storia del franchise. Uscito nelle sale venerdì, ha attualmente una valutazione del 90 percento su Rotten Tomatoes.

Confrontalo con la prima voce della serie, Jackass del 2000, che ha ottenuto solo un punteggio del 49%. I sequel sono andati un po' meglio quando la classe dei critici si è scaldata - un po' - con Johnny Knoxville e la sua banda, con Jackass: Number Two del 2006 che ha ottenuto un 64% e Jackass 3 del 2010 un 66%.

Ciò che forse è più sorprendente dei numeri di Jackass Forever (e il punteggio del pubblico del film è un 95% positivo non sorprendentemente alto), sono alcuni dei superlativi che vengono lanciati.

Il Daily Beast ha dichiarato che Jackass Forever è «il capolavoro che unirà l'America».

Un altro scrittore, a The Shiznit, ha avuto una reazione simile, scrivendo che Jackass Forever è «un film che può unire ogni paese, ogni cultura, ogni orientamento politico. … [Esso] fornisce il sollievo di cui abbiamo così disperatamente bisogno dopo due anni di difficoltà globali. È una soluzione per il malessere generale della società di cui stiamo tutti soffrendo. Potrebbe persino contenere la cura per il coronavirus stesso. … In questo momento, questo è il tonico di cui tutti abbiamo bisogno».

L'Associated Press ha fatto riferimento all'eccesso di supereroi di Hollywood, definendo il film «un antidoto sfrenato alle persone belle e senza macchia che interpretano i supereroi che non sanguinano mai».

Il New York Times l'ha definito «ingannevolmente gentile» e ha scritto sull'«amicizia della troupe, che è evidente mentre incitano i feriti e applicano un unguento curativo di applausi in quasi ogni scena. Le ossa diventano fragili. Il muscolo cardiaco resta forte».

Rolling Stone dice che è «più delle stesse battute sul cazzo, acrobazie folli e danni fisici, ... ed è per questo che è fottutamente fantastico».

Il Washington Post afferma che «le acrobazie sono magistralmente stupide. ... Il loro messaggio? Il dolore è universale e inevitabile. Tutto ciò di cui hai bisogno sono spiriti affini per ridere dell'inutilità di pensare diversamente».

Il critico del Daily Globe and Mail ha affermato di «averlo guardato molto mentre mi coprivo gli occhi, digrignavo i denti, facevo smorfie così forti che la mia mascella si spezzava, guaiva con un terrore mezzo finto, reprimendo l'impulso di vomitare o ridendo in modo maniacale».

Mashable ha scritto : «Vivo dentro di noi non c’è solo un bambino interiore, ma un ventenne interiore che trova ancora un intenso piacere nelle battute sui cazzi, nelle acrobazie stupide e nelle gioie di essere un asino. Jackass Forever è una celebrazione del confine sfocato tra la giovinezza e l'età adulta, e di come valga la pena cagare dappertutto. ... E lo schiaffo è l'oro della commedia».

The Bulwark ha dichiarato che «non ridevano così tanto in un teatro da anni».

Ci sono alcune differenze questa volta, osservano le recensioni.

L'equipaggio è più anziano e sente la sua età e le ferite da battaglia, il che aggiunge un po' più di profondità ai dirottamenti (Knoxville ha detto che questa sarà la sua ultima uscita nel franchise). Ci sono anche alcune persone di colore a bordo con il rapper Jasper Dolphin e lo skateboarder Eric Manaka. E la troupe ha anche la sua prima donna, la comica Rachel Wolfson, che Knoxville ha reclutato su Instagram.

Uno dei preferiti dai fan, tuttavia, Bam Margera, è quasi del tutto assente dopo essere stato licenziato dal sequel a causa di presunti problemi di abuso di sostanze, e ha citato in giudizio Knoxville, Paramount Pictures e MTV Networks, mentre Ryan Dunn è morto in un incidente di guida in stato di ebbrezza nel 2011.

Tuttavia, non tutti i critici sono rimasti colpiti dal risultato.

Il Times UK ha detto che il film è «un ritorno sgradito all'idiozia tossica».

E The Hollywood Reporter ha scritto: «È particolarmente scoraggiante vedere Knoxville, che ha dimostrato il suo talento in altri progetti, ancora impegnato in tali sciocchezze».

