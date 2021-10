TUTTI IN AMERICA, BIDEN HA RIAPERTO LE PORTE AI TURISTI EUROPEI - L’8 NOVEMBRE SARÀ CONSENTITO L’INGRESSO AI VACCINATI CON I FARMACI AUTORIZZATI DALLA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION O APPROVATI DALL’OMS PER L’UTILIZZO DI EMERGENZA (TUTTI TRANNE IL RUSSO SPUTNIK) – IN GIRO PER IL MONDO LE REGOLE VARIANO MOLTO E NON TUTTI I PAESI RICHIEDONO IL VACCINO – DALL’EUROPA ALLE MALDIVE: ECCO CHE COSA BISOGNA FARE PRIMA DI PRENOTARE I VIAGGI…