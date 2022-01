UN AMORE SENZA PELI SULLA LINGUA(GLOSSA) - INTERVISTATO DA SALVO SOTTILE NELLO STUDIO DEI "FATTI VOSTRI" PARLA IL PRINCIPE DI LINGUAGLOSSA, L'UOMO CHE, OBNUBILATO DALLA FESSA, SI SAREBBE FATTO SCUCIRE OLTRE UN MILIONE DI EURO DALL'EX COMPAGNA, A CUI SI RIVOLGE CON FARE SOFFERENTE E CONFUSO: "TANYA, HO SBAGLIATO PERCHÉ SONO UN UOMO GELOSO, LA QUERELA CHE TI HANNO FATTO I MIEI AVVOCATI VA CONTRO LA MIA VOLONTÀ. TI AMO" - VIDEO

Dagonews

ai fatti vostri parla il principe di linguaglossa ospite di salvo sottile 1

Intervistato da Salvo Sottile nello studio dei Fatti Vostri compare il principe Bonanno di Linguaglossa per proclamare il suo amore verso Tanya, la donna che secondo i suoi avvocati gli avrebbe sottratto più di un milione di euro.

ai fatti vostri parla il principe di linguaglossa ospite di salvo sottile 4

Sofferente e a tratti confuso, il principe ha spiegato che la sua fidanzata lo ha querelato per stalking “perché sono un uomo geloso, l’ho tempestata di mail e chiamate perché non capivo come mai una donna come lei stesse con me”.

ai fatti vostri parla il principe di linguaglossa ospite di salvo sottile 2

E sulla causa intentata dai suoi avvocati per circonvenzione di incapace ha detto: “Tutto questo sta andando contro quello che voglio. Tanya ti amo”.

