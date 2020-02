ANCHE IL NOME E’ UN GADGET DA PERSONALIZZARE - I GENITORI BRITANNICI FANNO LA CORSA A DARE UN NOME STRANO AI FIGLI PER DISTINGUERLI SUI SOCIAL CON RISULTATI CREATIVI TIPO “FAELINA”, “GRAYLEN”, “IDALIA”, “WRENLOW” - ALCUNE NUOVE TROVATE SONO IBRIDI DOVUTI ALLE FUSIONI DI NOMI DIVERSI COME “ISOBELLE” E “EVABETH” - IL PIU’ STRANO? WOOLFARDISWORTHY…

Vittorio Sabadin per “la Stampa”

I social media sono ormai così affollati che distinguersi dalla massa è diventato un bel problema. Pensando al futuro dei propri figli, molti genitori britannici hanno così deciso di dare loro nomi di battesimo inusuali, che spiccheranno nell' anonima ressa di Albert e Oliver, Mary e Sarah. Un sondaggio di ChannelMum, condotto su 1.772 coppie, ha permesso di scoprire che il fenomeno è molto diffuso.

Gli stessi genitori ammettono che la scelta di un nome strano è dovuta alla necessità di distinguere anche online i propri bambini dagli altri. Il timore non è che poi a scuola qualcuno li prenda in giro, ma che altri genitori copino subito il nome che si è con tanta fatica appena inventato. Gli uffici di registrazione delle nascite hanno ancora qualche problema a scrivere correttamente i nomi più in voga come Faelina, Graylen, Idalia, Wrenlow, Maevery e Tovin, ma si abitueranno.

Molti nomi nuovi sono ibridi dovuti alle discussioni tra genitori e parenti, come Isobelle e Evabeth. Il 94% degli intervistati ha confermato che i nomi inventati sono di gran moda e che spopolano anche quelli di genere neutrale, né maschili né femminili, perché nella vita non si sa mai. Sono stati i genitori ricchi e famosi a cominciare. La figlia di Kanye West e Kim Kardashian si chiama North West, quella di Gwyneth Paltrow Apple, quelli di David e Victoria Beckham Romeo, Brooklyn e Curz. Il nome strano attira l' attenzione anche sui genitori: chi saranno?

La maggioranza dei genitori intervistati da ChannelMum aveva però in mente i social, nei quali ormai un' opinione vale l' altra e non ci si orienta più. Ai loro figli non accadrà la stessa cosa e se il cognome non può, che sia almeno il nome a distinguerli. I nomi strani d' altra parte ci piacciono. Sempre in Gran Bretagna, si è scoperto che le case costruite nei villaggi che hanno nomi impronunciabili, come Ynysybwl o Woolfardisworthy, valgono molto di più rispetto a quelle di altre anonime cittadine.

William Shakespeare è stato il più grande inventore di nomi della storia, e alcuni hanno avuto così successo che vengono usati ancora oggi. Lui ha chiamato per la prima volta una donna Jessica e ha creato anche Olivia, Miranda, Perdita, Florizel, Otello. Ha ideato anche Innogen, erroneamente trasformato da un copista in Imogen e adesso usato in questa forma per le bambine che devono distinguersi dalle altre. Non c' è niente di male a inventare nuovi nomi: se altri come Shakespeare non ci avessero sempre pensato, ci chiameremmo ancora tutti Adamo e Eva, e che noia sarebbe.