ANCHE LA SOLIDARIETÀ È POLITICA: LA RUSSIA HA GIÀ INVIATO TRE AEREI IN TURCHIA, CON A BORDO PIÙ DI 100 TRA SOCCORRITORI E MEDICI, OLTRE A NOVE VEICOLI SPECIALIZZATI – PUTIN VUOLE FARE BELLA FIGURA CON ERDOGAN, CHE HA UN RUOLO PRIMARIO NEI NEGOZIATI SULLA GUERRA IN UCRAINA, E FAR VEDERE ALL’OCCIDENTE CHE È SOLIDALE - ANCHE I "NEMICI" CIPRO E GRECIA PRONTI A INVIARE AIUTI

SISMA: ARRIVATA IN TURCHIA SQUADRA SOCCORRITORI RUSSIA

ERDOGAN PUTIN

(ANSA) - I soccorritori del Ministero russo per le Situazioni di emergenza sono arrivati in Turchia per prendere parte alle operazioni di soccorso in seguito al devastante terremoto che ha colpito il Paese al confine con la Siria.

Lo rende noto l'agenzia di stampa russa Tass. Tre aerei da trasporto russi - due Il-76 e un An-148 - sono atterrati all'aeroporto di Adana con a bordo oltre 100 tra soccorritori e medici, oltre a nove veicoli specializzati. Il gruppo è inoltre dotato di un aeromobile medico.

terremoto in turchia 6 febbraio 2023 9

I soccorritori sono dotati di endoscopi, radar per il suolo, sistemi di visione termica e di ricerca acustica che consentono di rilevare una persona fino a 4,5 metri di profondità, nonché droni per l'osservazione dall'alto. Il gruppo comprende anche squadre di cani con esperienza di ricerca e salvataggio di persone intrappolate sotto edifici crollati. Ieri il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha affermato che anche Kiev potrebbe inviare diverse decine di soccorritori in Turchia.

IL MONDO SI MOBILITA. I «NEMICI» CIPRO E GRECIA PRONTI A INVIARE AIUTI

Estratto dell’articolo di Francesca Basso per il “Corriere della Sera”

terremoto in turchia 6 febbraio 2023 11

[…] È stato un susseguirsi di messaggi, di tweet e di offerte di aiuto anche da parte di quei Paesi che hanno avuto o hanno tensioni con Ankara. Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al quale ha espresso solidarietà, ribadendo la disponibilità di Atene a «un aiuto immediato», in aggiunta alla squadra di 21 vigili del fuoco e 5 medici già inviata. Anche il governo cipriota si è detto pronto a inviare aiuti.

La Svezia, che sta vivendo tensioni diplomatiche con Ankara (la Turchia non sta ratificando l’ingresso di Stoccolma nella Nato), attraverso il suo premier Ulf Kristersson, ha assicurato che «come partner della Turchia e responsabile della presidenza dell’Ue» è pronta a offrire il suo sostegno. […]

