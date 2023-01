17 gen 2023 13:34

ANCHE IN UCRAINA C’È UN PROBLEMA CON IL DISSENSO: IL CONSIGLIERE DI ZELENSKY, OLEKSIJ ARESTOVYCH, SI È DIMESSO! AVEVA OSATO CONTRADDIRE LA VERSIONE “UFFICIALE” SUL BOMBARDAMENTO DI DNIPRO. DOPO AVER AFFERMATO PRATICAMENTE IN DIRETTA CHE IL MISSILE RUSSO ERA CADUTO NEL CONDOMINIO DELLA CITTÀ PERCHÉ DEVIATO DA UN RAZZO UCRAINO. È STATO MASSACRATO SUI SOCIAL E DI FATTO COSTRETTO A FARE RETROMARCIA: “MI SCUSO CON TUTTI COLORO CHE SONO STATI FERITI DALLA MIA PRELIMINARE VERSIONE ERRATA, MA IL LIVELLO DI ODIO VERSO DI ME È INCOMPARABILE”