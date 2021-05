22 mag 2021 20:17

APRITE LE SCUOLE A ROCCO! – SIFFREDI SI OFFRE PER AIUTARE I GIOVANI E GIOVANISSIMI A CAPIRE IL SESSO: “LO AVEVO GIÀ DETTO ANNI FA, MA LE REAZIONI DI FRONTE ALLA MIA DISPONIBILITÀ SONO SEMPRE STATE MOLTO FREDDE…” – EPPURE CE NE SAREBBE BISOGNO: L’80% DEI GIOVANI IMPARA IL SESSO SOLO E SOLTANTO DALLA CONTINUA ESPOSIZIONE AL PORNO. “I MASCHI PENSANO CHE LE RAGAZZE SIANO INSAZIABILI E VANNO IN ANSIA DA PRESTAZIONE. LE RAGAZZINE SI SPACCIANO PER SUPERESPERTE O SI DEPRIMONO PERCHÉ NON HANNO UN SENO O UN CULO DA PORNOSTAR…” – IL LIBRO “SEX LESSONS”