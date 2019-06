IN ARGENTINA FINISCE SOTTO INCHIESTA MONSIGNOR GUSTAVO ZANCHETTA: E’ ACCUSATO DI AVERE ABUSATO SESSUALMENTE DI SEMINARISTI - DIMESSOSI DALLA DIOCESI DI ORAN NEL 2017 E SUCCESSIVAMENTE CHIAMATO IN VATICANO DAL PAPA, L’ALTO PRELATO E’ STATO CHIAMATO DA BERGOGLIO ALL’APSA...

(ANSA-AP) - Un pubblico ministero in Argentina accusa mons. Gustavo Zanchetta, dimessosi dalla diocesi di Oran nel 2017 e successivamente chiamato in Vaticano dal Papa, di avere abusato sessualmente di seminaristi. Il procuratore della provincia argentina di Salta, Monica Viazzi, ha accusato Zanchetta di "abusi sessuali continui aggravati". E' la prima volta che viene formalizzata l'accusa in un tribunale. Il Papa ha recentemente rivelato in un'intervista tv che Zanchetta è sotto processo in Vaticano.

