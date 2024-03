31 mar 2024 13:12

ARMIAMOCI E PARTITE – VLADIMIR PUTIN FIRMA UN NUOVO DECRETO PER L’ARRUOLAMENTO OBBLIGATORIO NELL’ESERCITO: IL PROVVEDIMENTO RIGUARDA TUTTI I CITTADINI TRA I 18 E I 30 ANNI CHE NON ERANO GIÀ STATI CHIAMATI IN GUERRA. IN TOTALE 147MILA SOLDATI SARANNO ARRUOLATI E INVIATI COME CARNE DA MACELLO IN UCRAINA…