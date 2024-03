ARRIVA UN ALTRO DISCO DI CUI NON SI SENTIVA IL BISOGNO – DOMANI A MEZZANOTTE ESCE "COWBOY COUNTRY", IL NUOVO DISCO DI BEYONCÉ CHE, IN ASSENZA DI IDEE MIGLIORI, SI CIMENTA CON IL COUNTRY - LA SPERANZA È CHE IL DISCO SCHIZZI IMMEDIATAMENTE IN VETTA ALLE CLASSIFICHE, PER RACCATTARE IL POSSIBILE PRIMA DELLA NUOVA FATICA DI TAYLOR SWIFT. IL 19 APRILE, INFATTI, ESCE “THE TORTURED POETS DEPARTMENT” DELLA INDISCUSSA REGINETTA DEL POP, CHE HA GIÀ SGRETOLATO TUTTI I RECORD COL GIGANTESCO TOUR MONDIALE… VIDEO

Estratto dell’articolo di Mattia Marzi per “Il Messaggero”

beyonce taylor swift 3

Una, in ventisette anni di carriera - prima come leader delle Destiny's Child e poi come solista - ha venduto oltre 200 milioni di copie nel mondo, diventando un'icona del pop tra musica e imprenditoria, con la casa di produzione Parkwood Entertainment, linee d'abbigliamento, profumi e collaborazioni con svariati marchi (insieme al marito Jay-Z compone una coppia dal patrimonio stimato in 1,8 miliardi di dollari).

beyonce 4

L'altra, in una manciata di anni, è riuscita a costruirsi un impero da oltre un miliardo di dollari, puntando su una iperproduttività che le ha garantito dal 2019 ad oggi una presenza pressoché costante sulle scene, culminata con la tournée dei record The Eras Tour, che va verso il miliardo e mezzo di dollari d'incasso ed è diventata la più redditizia di sempre. Capite perché la guerra che Beyoncé e Taylor Swift si preparano a combattere, cercando di conquistare la vetta delle classifiche primaverili con i loro nuovi album, si preannuncia a suo modo epocale?

beyonce taylor swift 4

[…] A fare il primo passo sarà Queen Bey: allo scoccare della mezzanotte di domani la popstar farà uscire in tutto il mondo l'attesissimo Cowboy Carter, ideale successore di Renaissance del 2022.

Per la risposta di Taylor Swift bisognerà aspettare il 19 aprile, giorno in cui uscirà The Tortured Poets Department. I rispettivi fan sono già pronti a combattere a colpi di clic. Cowboy Carter segnerà la svolta country della 42enne voce di Listen, che sulla copertina indossa un abito da cowgirl con i colori della bandiera americana, che sventola orgogliosa, in sella a un cavallo. Negli Usa, la missione della cantante texana di riappropriarsi di un genere associato alla cultura degli stati più bianchi e conservatori ha già diviso l'opinione pubblica. […]

Taylor Swift – The Eras Tour 1

il singolo dal 10 febbraio ad oggi ha totalizzato 208 milioni di stream su Spotify, e Beyoncé è diventata la prima artista di colore in vetta alla classifica country di Billboard

[…] che il country sia il terreno sul quale ha cominciato a muovere i primi passi Taylor Swift, quando da cantautrice acqua e sapone cominciò, tra il 2008 e il 2010, a scalare timidamente le classifiche con Fearless e Speak Now, prima della svolta elettropop di 1989: i suoi esordi li ricorda anche nei concerti dell'Eras Tour, che arriverà in Italia per due date, il 13 e 14 luglio allo Stadio San Siro di Milano, già esauritissime.

beyonce taylor swift 2

[…]The Eras Tour, arrivato nelle sale il 13 ottobre (e sbarcato la scorsa settimana su Disney+, dove con 4,6 milioni di visualizzazioni in tre giorni è diventato il film musicale più visto di sempre sulla piattaforma), ha incassato 261,7 milioni di dollari. Renaissance: A Film by Beyoncé, con il dietro le quinte dei 56 concerti del tour mondiale dello scorso anno (579 milioni di dollari incassati in tutto), è arrivato nelle sale il primo dicembre e si è dovuto accontentare di un incasso totale di 44,4 milioni di dollari. […]

