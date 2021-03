ASTRAZENECA È EFFICACE AL 76% NELL'ARRESTO DELLA MALATTIA SINTOMATICA (IL RESTANTE 24%?) E AL 100% NEL PREVENIRE L'INFEZIONE GRAVE - E' IL RISULTATO DEI NUOVI DATI PRESENTATI AGLI STATI UNITI - I REPORT PRECEDENTI, FRUTTO DI UNA RICERCA CONDOTTA SU OLTRE 30MILA VOLONTARI IN USA, CILE E PERÙ, AVEVANO FISSATO L'EFFICACIA AL 79%...

(ANSA) - AstraZeneca presenta al Data Safety Monitoring Board americano i dati aggiornati sul suo vaccino contro il Covid-19. Dalle informazioni fornite emerge che è efficace al 76% nell'arresto della malattia sintomatica e al 100% nel prevenire l'infezione grave.

E' quanto si legge in una nota di AstraZeneca. I dati sono "in linea con l'analisi ad interim e confermano che il vaccino è efficace negli adulti, inclusi gli over 65", afferma AstraZeneca ribadendo l'intenzione di presentare la richiesta per l'autorizzazione di emergenza alla Fda. AstraZeneca aveva presentato il 21 marzo i dati sul vaccino ma erano stati ritenuti obsoleti.

I dati aggiornati mostrano quindi che il vaccino è meno efficace dell'analisi precedente: lo è al 76%, a fronte del 79% dei risultati presentati in precedenza. La consegna di dati aggiornati alle autorità americane segue le polemiche degli ultimi giorni.

AstraZeneca infatti aveva presentato il 22 marzo i risultati sulla sua sperimentazione condotta su oltre 30mila volontari in Usa, Cile e Perù: i dati mostravano l'efficacia del vaccino contro il Covid al 79% nell'arresto della malattia sintomatica e non sollevavano dubbi sulla sua sicurezza. Ma 24 ore dopo le autorità americane ne avevano espressi sulla possibilità che nei risultati fossero state incluse informazioni obsolete. AstraZeneca si era quindi impegnata a fornire dati più aggiornati di quelli presentati, che risalivano a prima del 17 febbraio.

